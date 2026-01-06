不動產ETF也出運！全台唯一日本REITs 國泰009817將開募

台股6日收在30,576.30點，漲471.26點。（圖／CTWANT資料照）

2026年新年台股連三天收紅盤，ETF各類族群成交量、股價飛揚；其中，00712復華富時不動產ETF有所表現，而國泰投信也積極佈署與日股相關的ETF，搶攻日本房市，6日宣布推出全台唯一日本不動產009817，發行價10元，將在1月19日開募。

國泰基金經理人游凱卉表示，009817追蹤大和資產管理旗下ETF「iFreeETF東証REIT指數」，投資標的涵蓋辦公室、物流、零售、住宅及飯店等多元不動產類型，兼顧成長潛力與對抗通膨特性。

廣告 廣告

主要成分股包括日本建築基金、日本不動產投資公司、日本大都會基金投資公司等，包括台灣民眾熟悉的新宿三井大樓、飯田橋Grand Bloom、三菱UFJ信託銀行總行、Bic Camera立川、六本木之丘、永旺集團之購物中心AEON等建築皆涵蓋在內。

東証REIT指數長期走勢向上，近15年來總報酬率達264.5%，現階段匯聚多重利多，包括經濟復甦、企業獲利成長及不動產需求提升。

國泰投信總經理張雍川表示，日本國土交通省於2025年11月25日公布數據顯示，東京23區新建住宅中，台灣躍居上半年最大海外購屋來源，反映跨境資產配置已成趨勢。

日本大和資產管理執行董事永島俊太郎指出，2025年是日本經濟與政治的重要轉折年，高市早苗就任首相後，日經平均指數突破5萬點，企業獲利屢創新高，活絡不動產市場，辦公室與商業設施租金隨通膨上升，幅度大於日本央行升息影響，東京核心區空置率降至2.44%，東証REIT指數回升至2,000點以上，顯示市場需求強勁。

日本大和資產管理資深基金經理人大野惠莉子表示，J-REITs市場自2001年成立以來，已成為全球規模最大的不動產投資信託（REITs）市場之一。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

文化大學後山「香腸伯」癌逝！設攤超過20年 校友哀悼青春記憶中的味道

健康拉警報2／韓啦啦隊女神每天只睡2小時 「皮蛇」上身眼周痛如灼燒

免房租卻沒隱私！人妻控公婆親戚「自由進出自家」 衣著不整遭闖入超崩潰