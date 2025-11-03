不去了！川普將不出席美最高法院的關稅辯論：會轉移焦點

記者高珞曦／綜合報導

美國總統川普第2任期的關稅政策引起譁然，原先川普表示自己「可能會親自去最高法院旁聽辯論」，但他11月2日改口，稱自己很想去，但不願因出席干擾聽證會進行，決定不去。

美總統川普表示將不會出席最高法院針對關稅舉行的言詞辯論會，因他不想「製造干擾」或轉移焦點。（圖／美聯社）

據《路透社》報導，美國最高法院先前宣布，受理司法部對下級法院裁決的上訴，該項裁決認定，川普援引1977年《國際緊急經濟權力法》（ International Emergency Economic Powers Act）實施的關稅，許多都超過法律所明定的權力。為此，美最高法院原定於11月5日針對「全球關稅合法性」舉行言詞辯論，這也被視為對川普行政權力的重大考驗。

廣告 廣告

當時川普表示，美國的進口商品多年來遭各國徵收高關稅，他這次推行的關稅政策增加美財政收入，還推動股市創下新高，他是透過關稅手段平衡原先對美國不公平的貿易體系。

他強調，「如果我們沒有關稅，就沒有國家安全，世界各國會嘲笑我們，因為他們多年來持續用關稅對付我們，占我們的便宜」。他說，我們過去一直受到中國大陸在內的許多國家欺壓，但今時已非往日，如今關稅政策為美國帶來極大的國家安全保障。

而川普10月底曾暗示會親自赴最高法院旁聽辯論，且其競選團隊內部人士11月1日也稱川普「確實考慮出席」，因為這將影響他執政期間的貿易權限。不過川普11月2日就改口了，「我非常想去（聽證會），但不想因為我做出任何事轉移人們對此事的焦點，我不想引起太多人注意。這和我無關，這關乎我們的國家」。他甚至警告，若最高法院就關稅問題做出對他不利的裁決，美國將面臨「毀滅」。

延伸閱讀

MLB/道奇2連霸再添和製重砲？ 美媒：洋基也想搶村上宗隆

MLB/小葛痛失冠軍淚崩 隔天調適好心情飛坎昆度假

MLB/4.6億不要了！ 教士先發右投跳脫合約成自由身