不去夜市！黃仁勳現身永康 與魏哲家爽吃牛肉鍋

輝達執行長黃仁勳（右圖，路透社資料照）到台南永康大啖牛肉爐（左圖，翻攝店家臉書）。



輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天（11/7）下午抵達台南，首站前往台積電位於南科的三奈米廠參訪，台積電董事長魏哲家南下接待，一個半小時後一行人前往台南永康知名的溫體牛火鍋店「劉家莊牛肉爐」吃晚餐，在場民眾瞬間嗨翻，紛紛要求簽名、合照，黃仁勳也來者不拒，展現親民作風。

黃仁勳一下飛機就自爆行程，透露這次訪台只有1天半的時間，他會在台南待5個小時，然後就直奔台北。他表示，明天會去台積電新竹運動會，隨後就要回家，也可能沒時間去逛夜市，因為他已經在外旅行3周了，非常想念家裡的小狗。

黃仁勳先是到台積電位於南科的晶圓十八廠參訪，這也是台積電三奈米製程主要廠區，隨後直奔永康名店「劉家莊牛肉爐」吃溫體牛；在場民眾看見黃仁勳瞬間都變成粉絲，紛紛要求合照、簽名，黃仁勳也豪氣答應。

黃仁勳近期行程爆滿，上周才赴南韓與三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣一起大吃炸雞、喝啤酒，此次特地來台首度參與台積電運動會，對外宣示與台積電的深厚情誼。

AI泡沫化一說再起，黃仁勳再次說明，AI科技是很有效率，需求非常強勁，因此不同於過往網際網路泡沫的情況，輝達現在要做的事情就是抓緊機會。

