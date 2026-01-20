不去彈劾審查會！賴清德：立法院無直接向總統問責的權力

賴清德總統說，他不會列席立法院彈劾審查會。 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨團、民眾黨團提案彈劾總統賴清德，立法院21日、22日將召開全院委員會邀請賴總統說明。對此，賴清德今（20）日回函指出，立法院無直接向總統問責的權力，也不能課予憲法所無的義務，因此他不會出席。

立法院日前已經召開公聽會，聽取朝野立委及推派的專家學者意見。立法院將於21、22日召開全院委員會，邀請賴清德列席說明，各黨團則可推派代表詢問。不過，由於賴總統明、後日不會出席，將由各黨派推派人數發言，每人發言10分鐘。

廣告 廣告

賴清德回函指出，立法院韓院長勛鑒：「貴院115年1月16日咨請本人列席同年月21日及22日全院委員會說明一案，依憲法法庭判決意旨，立法院無直接向總統問責之權，亦不能課予憲法所無之義務。為符憲政體制，爰不予列席。特此函達。」

明日發言的立委，依序包括張啓楷（眾）、鍾佳濱（民）、傅崐萁（國）、黃國昌（眾）、沈伯洋（民）、羅智強（國）、陳培瑜（民）、黄健豪（國）、王鴻薇（國）、許宇甄（國）、牛煦庭（國）。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台灣對等關稅降為15％ 陳其邁：高雄傳產暫時鬆一口氣

否認1月底重啟「國共論壇」 鄭麗文：能夠感受到來自北京的善意