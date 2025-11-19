不去日本了？中國觀光客首選南韓 韓網崩潰：拜託別來

因中日關係緊張，大批陸客因而改飛南韓，讓南韓迅速成為最熱門海外旅遊國家。（示意圖／Pixabay）





日本因「台灣有事」相關發言引發中國不滿，北京呼籲民眾暫緩赴日旅遊，造成大批赴日團取消，旅客紛紛轉往其他國家，其中南韓成為熱門替代首選，但也在當地網路掀起「拜託別來」的反彈聲浪。

根據南韓《朝鮮日報》報導，日本新任首相高市早苗在國會提及台海局勢可能構成「存立危機事態」，引發中國政府強烈反彈，並勸導民眾避免前往日本，旅行社也提供全額退費。有上海旅社透露，赴日團取消率已超過六成，航班也大量減少。隨著退團潮湧現，中國旅遊平台「去哪兒」數據顯示，11月15日至16日中國最熱門海外目的地已由日本換為南韓，首爾在機票支付筆數與搜尋量中都名列第一，其後依序為泰國、香港、馬來西亞、新加坡、越南及印尼。

根據中國《瀟湘晨報》報導，這波旅遊轉向趨勢與簽證政策有關。中國自去年11月起對南韓試行免簽，南韓政府則自今年9月29日起對中國團客也開放免簽，再加上航班供給增加，促使飛往南韓的機票預訂量明顯上升。根據《韓聯社》報導，南韓低成本航空公司濟州航空表示，今年前10個月大陸航線載客量已超越去年全年，其中第三季旅客就比去年同期增加約28％，顯示陸客赴韓需求正持續增長。

不過，大量中國旅客轉向南韓也引發當地社群激烈反應。根據《Chosun Biz》報導，在相關新聞留言區，許多南韓網友以「來了也沒什麼好看、拜託別來韓國」等語句表達不歡迎，也有人直言「我們不需要中國人」、「留在中國對世界和平比較有幫助」。

