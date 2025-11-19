不去日本了！中國遊客改去「這地」 網一片哀嚎：求你們別來

國際中心／彭淇昀報導

日本首相高市早苗的「台灣有事說」引發中國不滿，不只駐大阪總領事薛劍嗆聲「斬首」，中國更罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。此舉重創日本旅遊業，如今不少中國旅客改轉往南韓旅遊，讓不少南韓網友嚇傻，驚呼「求求你們別來！」

中國人不去日本了，陣地轉為「南韓」，不少韓網哀嚎「求你們別來」。（示意圖／翻攝自pixabay）

根據韓媒《朝鮮日報》報導，繼日本首相高市早苗發表「台灣有事說」後，中國湧現大量取消赴日行程，傳出已有49.1萬張赴日機票遭取消，此外，上海一家旅行社證實，「赴日旅行團的取消率已超過60%，航班也大量取消」；北京一間旅行社也透露，「週末之前取消率還不算高，但現在已經顯著上升」。

廣告 廣告

赴日旅遊需求急劇下降，似乎正在轉移到鄰近國家「韓國」，根據中國旅遊平台「去哪兒」發布的數據顯示，韓國在上週末（11月15日至16日）成為中國遊客最熱門的海外旅遊目的地，超過了此前一直佔據榜首的日本。

該篇《朝鮮日報》報導，新聞的留言區湧入大量南韓網友，哀嚎「我們不需要中國人」、「去其他國家吧，別來韓國」、「別來，求你了」、「中國人湧入韓國並不受歡迎，他們弄髒了機場和城市」。

更多三立新聞網報導

中共潛在「侵台3時間點」！美國會報告示警：北京持續提升武力

中日關係緊張！日本電梯公告寫「中國人滾出去」 他勸台人謹慎

天一冷就手腳冰冷！中醫曝「2大原因」是身體在求救 揭5招自救方法

國際模特大賽廣東冠軍出爐！網一看狂酸「豐腴大齡女子」：審美的退化

