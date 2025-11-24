不去日本改去韓國 爆濟州島登山步道驚見中國遊客「大便攻擊」韓網怒批

有韓國網友反應在濟州島的登山步道目擊疑似中國遊客公然解放、留下糞便。（翻攝網路）

近期中國和日本關係緊張，中方大幅減少航班與旅遊團，傳出中國遊客傾向轉往韓國旅遊。不過韓國這幾個月來也爆發反中示威抗議，當地對於大量中國遊客造成的觀光公害也頗感困擾，據傳有網友就在濟州島漢拏山的登山步道，目擊疑似中國遊客帶小孩，直接在路邊公然排泄，讓韓國網友直呼震驚。

遊客太多環境髒亂 脫序行為困擾居民

日本先前就因為有太多中國遊客，脫序的行為對觀光地區的一般居民造成困擾，例如鎌倉的居民就反應太多遊客造成垃圾量增加、環境髒亂，疑似有觀光客找不到廁所，竟然擅自闖入民宅「排泄」，有些人的圍牆牆壁都被弄髒了，甚至還有人會跑到公園裡脫光衣服，用水龍頭洗澡。

濟州島驚見中國人帶孩隨地排泄 管理單位祭對策

而被隨地亂大便的還有韓國。綜合韓國媒體報導，近日有網友在濟州島漢拏山國家公園的討論版塊發文，直言「中國人在漢拏山上隨地大小便並大聲喧嘩」。發文者說，他感受到外國遊客明顯增加，「最讓我感到不舒服的是中國人」，並提到在9月30日在漢拏山的登山步道上，看到有一名應該是中國人的女性，帶著約6、7歲的孩子，直接在步道旁就地解放，事後擦擦屁股就走，把排泄物留在原地。

發文者痛批，國家公園是國家的遺產，必須加以保護和保存，怎麼能有大便呢？他也建議公園管理處應該嚴格告知中國人，這樣的擾民行為會受到懲罰。園方則回應表示，會在每條步道上增加中文的告示並加強巡邏，若發現違規行為也會立即採取行動。

據報，漢拏山不是韓國唯一受到「大便攻擊」的景點，這兩個月也有中國籍的老人、小孩在景福宮和海邊公然排泄的相關新聞，屢屢引發韓國網友熱議。

韓國反中情緒漲 台人戴徽章自保

此外，先前《韓聯社》《文化日報》等韓媒就曾報導，韓國有民眾不滿中國試圖干涉韓國內政，這幾個月發生數起反中抗議行動，要求韓政府停止對中國公民的免簽待遇。有鑑於當地反中情緒升溫，傳出台灣遊客要到韓國旅遊，還特地配戴以韓文寫成「我是台灣人」的徽章。如今中國遊客因為日本旅遊禁令可能轉往韓國旅遊，是否再因觀光公害等問題造成衝突引發關注。

韓國反中情緒高漲，有台灣遊客特別配戴「我是台灣人」徽章自保。（翻攝自蝦皮賣場）

