不去日本改飛俄羅斯！中國旅客落地傻眼：童話之旅慘變「荒野求生」

俄羅斯高級雪場的纜車因為缺少歐洲零件，三不五時還會罷工。 圖：翻攝自微信公眾號「旅界」

[Newtalk新聞] 中日關係惡化後，中國駐日本大使館多次發文，提醒中國公民避免赴日，中國航空公司也紛紛取消赴日航線，與此同時，俄羅斯於對中國開放免簽，讓不少中國旅客轉移陣地去俄羅斯，但實際情況卻讓不少遊客感到失望，除了物價高漲，一杯咖啡約台幣358元，手機訊號不穩，連信用卡和電子支付都不能用，無奈指出，「本以為是去童話世界，結果去俄羅斯體驗了一回『荒野求生』。」

微信公眾號「旅界」15日發布文章《第一批免簽去俄羅斯的中產 傻眼了》，相關話題也登上微博熱搜排行。該篇文章指出，俄羅斯對大陸免簽，讓許多早已厭倦東南亞海島，又因為日本航班取消而頭痛的遊客來說，顯然是天降喜訊，不過去了才發現完全是個和想像的完全相反，「現實給了狠狠一記耳光」。

廣告 廣告

文章中提到當地為了安全管控，新入境俄羅斯的境外手機卡，落地後會有長達24小時靜默期，且因為特殊安全防禦機制，首都區域GPS信號被嚴重幹擾，定位飄忽不定，人在紅場，定位在機場，甚至因為國際制裁，微信和支付寶徹底失靈，Visa和Master信用卡也成了廢塑膠。

且因為處於戰爭制裁原因，一些當地富豪無法去西方消費，轉而選擇國內景點，導致俄羅斯境內旅遊產品價格暴漲，三星級飯店價格輕鬆突破四位數，稍微帶點星的直接人民幣2千元起跳，俄羅斯境內航班也都貴得離譜，莫斯科飛摩爾曼斯克，單程含行李就要人民幣1500元以上；還有網友分享紅場旁一杯拿鐵要價80元(約358新台幣)；網紅餐廳的「蘇維埃裝修風」人均500元(約2237元新台幣)，卻吃出了食堂的味道。

除了這些消費，軍事博主「大象觀點」還指出，俄羅斯旅遊要留意另一個隱形風險，就是隨時出現的員警，偶爾會搬出「未辦居住證」的劇本，隨口就要罰款8千盧比起跳，高級雪場的纜車因為缺少歐洲零件，三不五時還會罷工，語言不通加上翻譯軟體失靈，讓部分遊客出著說，「本以為是去童話世界，結果去俄羅斯體驗了一回『荒野求生』。」

大象觀點也分析，遊客們把俄羅斯當日本平替，卻忘了這裡的便利商店沒有熱飲，只有零下20度的風寒，以為盧比貶值是露撿機會，結果通膨早把紅利舔的精光，「各種混亂和不方便層出不窮，然後一些人幻想盧布貶值的「抄底夢」徹底破滅，旅行感受和服務品質差到懷疑人生。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

捐贈南京博物院國寶竟流向拍賣會？館方疑盜賣5藏品 龐萊臣後人狀告

迪麗熱巴驚現「獻祭紅線」照？李大宇揭驚悚巧合：恐成于朦朧翻版

俄羅斯於對中國開放免簽，讓不少中國旅客轉移陣地去俄羅斯，但實際情況卻讓不少遊客感到失望，除了物價高漲，一杯咖啡約台幣358元，手機訊號不穩，連信用卡和電子支付都不能用。 圖：翻攝自網路