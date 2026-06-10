不反對殷瑋代答！沈伯洋批蔣萬安市府：市民的聲音不能永遠沒答案

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

台北市政府發言人殷瑋近期開設網路節目《殷瑋答》，並多次透過社群平台與直播回應民進黨立委沈伯洋提出的市政主張。

沈伯洋今（10）日上午受訪時表示，在民主社會裡，政務官透過直播或網路平台討論政策本來就是正常現象，他並不反對殷瑋出面回應。

他認為，真正的問題從來不在於誰來回答，而是蔣萬安市府始終沒有正面回應市民真正關心的問題。

沈伯洋表示，這段時間團隊陸續提出許多政策建議，包括大縱走與登山交通路網改善、市場動線優化、教師申訴機制改革，以及基層公務員減壓措施等，這些都不是憑空想像，而是來自第一線市民的聲音。

廣告 廣告

「我們反映山友的聲音、攤商的聲音、第一線教師的聲音，也反映基層公務員的聲音。」

沈伯洋指出，無論是哪一項議題，市府的回應幾乎都如出一轍。

針對大縱走與登山交通規劃提出改善建議時，市府認為已經做得很好；針對傳統市場動線與環境改善提出建議時，市府強調市場已經很有特色；針對教師面臨的困境提出第三方處理機制時，市府同樣認為現有制度沒有問題。

一直到近日提出基層公務員減壓方案後，得到的回應依然是「已經做得很好」。

「我們提出的都是市民的聲音、人民的聲音，但他們的回應永遠都是認為自己已經做得很好。」

沈伯洋表示，這樣的態度讓他感到相當疑惑。因為團隊從頭到尾提出的都是真實存在的問題，但蔣萬安市府卻始終認為現況已經盡善盡美。

「我覺得這並不是一個城市前進的表象。」

談到日前議會質詢過程時，沈伯洋指出，許多議員其實都是在替基層公務員與市民發聲。照理來說，市長應該親自回應市民的疑問與需求，而不是讓其他人站在前面承擔所有政治攻防。

他表示，如果人民是城市的主人，那麼市長更應該直接面對市民提出的問題，而不是讓幕僚或基層公務員成為擋箭牌。

沈伯洋指出，目前基層公務體系已經出現過勞與人才流失問題，因此團隊才提出全面檢視制度、改善工作環境的構想。除了增加運動空間與休閒設施外，也建議重新檢討員工協助方案（EAP），參考韓國等國家做法，提供更彈性、多元的學習與紓壓資源，而不只是侷限於心理諮商服務。

談到殷瑋近期頻繁透過直播與社群平台回應各項爭議，沈伯洋表示，自己並不排斥公開討論與政策辯論。

他認為，無論是在議會殿堂或直播節目裡，真正重要的仍然是回應問題本身。

「我們在反映山友的聲音、攤商的聲音、教師的聲音、公務員的聲音，但最後得到的回應卻常常只是政治攻防或個人批評。」

沈伯洋表示，市政討論的重點應該回到市民需求與政策改善，而不是停留在政治口水之中。

「市民的聲音不能永遠沒有答案。」

他認為，只有真正面對問題、回應問題，城市才有進步的可能。

（圖片來源：三立新聞網）

更多放言報導

讚沈伯洋抓到問題核心！張景森批蔣萬安「典型亂答」：人家問未來，你卻只談宣傳

「有個市長的樣子」！李忠憲看沈伯洋：最令人印象深刻的，是回應時代問題的勇氣