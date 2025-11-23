不受中國影響！高市早苗民調穩定 50歲以下高達7成相挺

日本內閣總理大臣高市早苗的支持度仍穩居高位 圖：翻攝自高市早苗的X

[Newtalk新聞] 中國上週下令航空公司退票、不接受日本水產、不在 G20 會見高市早苗。儘管如此，日本主流媒體的民調發現，日本民眾對高市內閣的支持度並沒有因此下滑。

《每日新聞》於本月 22、23 日進行了全日本民意調查。結果發現，高市早苗內閣最新的支持率為 65%，與上次在 10 月 25 日和 26 日進行的民調結果相同。反對率也大致保持穩定，為 23%（上次為 22%）。儘管日中關係日益不穩定，包括中國對首相在國會的回應表示不滿，但內閣的支持率仍然很高，尤其是在年輕一代。

以年齡層來看，18—29 歲人群中，有 74% 的人表示「支持」（上次為 76%）；30 多歲人群中，76% 的人表示「支持」（上次為70%）；40 多歲人群中，71% 的人表示「支持」（上次為 69%）；50 歲族群的支持率為 63%（上次為 68%），60 歲族群的支持率為 62%（上次為 65%），且 70 歲以上族群的支持率為 56%（上次為 53%）。

《朝日新聞》也發現，高市早苗內閣的支持度似乎仍於「蜜月期」。該社於 11 月 15 日至 16 日進行的民調顯示，內閣支持率為 69%，與內閣成立之初的 68% 左右的高點基本持平。而自內閣成立以來，支持率的基本格局也未改變，男性支持率高於女性，其中 30 歲以下的支持率更是極高。

日本網友上周在社群平台X廣泛分享一則貼文，指出 93.5% 的日本人認為，高市首相認為有關台灣有事可能觸發日本集體防衛的言論「問題なし」（沒有問題）。雖網路民調不嚴謹，但也可以看出日本網路社會此際面對中國兇狠放話的態度。

