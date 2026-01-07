不受中央預算卡關影響 台南運河迎百歲 「錢早編好」照樣亮起來

運河光環境藝術示範計畫，將於承天橋至望月橋段打造光影裝置藝術。(記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年台南運河迎來百歲生日，市府投入約8400萬元進行南岸景觀重塑與光雕藝術創作，讓走過百年的運河再發光發亮。更讓人鬆一口氣的是，在中央115年度總預算卡關之際，百年運河相關經費早已逐年編列完成，工程與光雕展照常推動，外界也笑稱「台南運河逃過一劫」。

市府工務局表示，此次景觀工程主要針對運河南岸人行及自行車動線改善，部分有塌陷護岸作整修，並配合文平路以東周邊道路的停車需求與車行流暢，退縮部分停車彎，讓道路空間更安全順暢。工程同時強化植栽綠化，考量極端氣候與遮陽效果，打造高遮蔭性綠色廊帶，提供市民舒適的休憩空間，兼具美觀與實用性。

南岸工程長度約2.8公里，從臨安橋至安億橋，鋪面將全面翻新。工務局指出，沿岸長條狀公園自2001年開闢以來，幾乎沒有完整整修，路面多處破損補丁不美觀，原本路燈使用老舊耗能的鈉燈，這次工程將全面換上LED節能燈，不僅照明更佳，也符合節能減碳理念。整體工程經費約8000萬元，其中中央補助約5600萬元，配合中央補助與百年運河計畫，是一次難得的優化。

此外，市府也加碼約400萬元推動運河光環境藝術示範計畫，邀請藝術家於承天橋至望月橋段沿岸打造光影裝置，讓夜晚的運河多了藝術味，未來不只好走，也更好拍，活動展期將成為市民散步、遊客打卡的新亮點。

值得一提的是，百年運河相關經費於114年度以前就已逐年編列，不受今年115年度中央政府預算卡關影響，工程與光雕活動可如期進行。工務局強調，百年運河的整修不只是景觀改善，更承載城市文化記憶與歷史價值，期望透過工程與藝術創作，讓運河的百年故事能被更多人看見與感受。

台南運河景觀鋪面正進行翻修。(記者洪瑞琴攝)

台南運河南岸現有鈉燈將全面汰換。(記者洪瑞琴攝)

台南運河周邊景觀重塑工程，將優化調整自行車動線。(記者洪瑞琴攝)

