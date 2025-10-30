不受官司影響！林岱樺「堅定參選」獲外長林佳龍支持 陳其邁反應曝光

記者洪正達／高雄報導

對於林佳龍公開力挺林岱樺，陳其邁表示所有參選人都很有風度，但仍尊重黨內的機制及選對會的決定。（示意圖／市府提供）

民進黨高雄市長初選各路人馬都在爭取出線的機會，不過外交部長林佳龍29日在臉書公開表態力挺立委林岱樺，在政壇掀起一陣議論，對此，被視為高雄市共主的陳其邁30日也發表個人看法示，「幾位候選人非常有風度，也提出了好的政策」但仍尊重初選機制及選對會的布局與協調。

陳其邁指出，幾位候選人的表現也都非常的有風度，最近都提出非常好的政策，過去在立法院與他們也都是好同事，在爭取支持高雄的預算也都非常非常的認真，選舉的節奏當然也會有快也會有慢，也會有不同的佈局，中央也有選對會，負責協調相關的事項，對此仍保持尊重的態度。

據了解，民進黨立委林岱樺因詐領助理費一案於27日出庭，但並未影響到她參加初選的步調，並預計於11月1日舉辦首場造勢，主軸定調為「大改革 林岱樺護國市長大岡山造勢晚會」，林佳龍則在臉書公開支持，也邀請高雄市民站出來一起為林岱樺加油，也為台灣的公義加油，但多數網友則不以為然，紛紛留言「龍哥別鬧了」。

