不受帳號消失影響！家寧照常上片竟遭店家拒訪 留言區狂罵「倒讚比按讚多」

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

前YouTuber「眾量級crowd」成員家寧近期風波不斷，日前才因與Andy拆夥後引發帳務糾紛，一家四口遭到起訴，近日又被眼尖的網友發現，家寧的社群IG、Threads帳號均無預警被平台刪除。雖然家寧本人尚未出面對此事發聲，不過仍照舊更新YouTube頻道「秘月期POPOO」影片，昨（22日）她上傳了一支影片，未料留言區罵聲一片，倒讚人數甚至輾壓按讚人數。

前YouTuber「眾量級crowd」成員家寧近期風波不斷。（圖／家寧臉書）

家寧昨日更新影片，這次主題是前往板橋「黃石市場」尋找記憶中的美食，只見片段開頭的她神采奕奕、滿臉笑容，整個人相當有精神，絲毫沒被社群帳號突然消失影響到，反而興奮的大喊：「我已經10年沒來過，太不可思議了，以前上學的時候，就會來這邊吃好吃的美食。」

廣告 廣告

家寧昨日更新影片，這次主題是前往板橋「黃石市場」尋找記憶中的美食，只見片段開頭的她神采奕奕、滿臉笑容。（圖／家寧YT頻道）

家寧開心的深入市場，首站抵達了她心心念念的40年炸物老店，該店販售產品包含炸蘿蔔糕、芋粿Q還有糯米腸，更驚人的是十幾年來竟然只漲價10元，價格非常親民。家寧抵達後，詢問店家是否接受訪問，未料直接遭到對方拒絕，「喔！我們不接受訪問」，此情讓她尷尬的大笑，不過仍保持愉快的心情繼續拍片。

家寧開心的深入市場，首站抵達了她心心念念的40年炸物老店，未料直接遭到對方拒絕訪問。（圖／家寧YT頻道）

家寧接著進入排隊隊伍中，成功買到後再次禮貌詢問老闆娘是否能拍攝，得到同意後她高興的分享「我十年沒有來到這裡了」。後續家寧積極介紹其他店家，也有店家邀請家寧可以進入工作場域拍攝。

家寧接著進入排隊隊伍中，成功買到後再次禮貌詢問老闆娘是否能拍攝，得到同意後她高興的分享「我十年沒有來到這裡了」。（圖／家寧YT頻道）

整部影片節奏輕快，散發溫暖氛圍，不過多數網友仍然不買單，紛紛湧入批評「說話表情實在太浮誇、太做作」、「感覺像裝出來的」、「根本活在自己的世界」、「讓他體驗一下andy從0開始的感覺」、「只剩下長輩不認識這貨，這些長輩還不知道事情的嚴重性」。而在截稿前，倒讚人數仍然高於按讚人數。

更多FTNN新聞網報導

吳婉君突宣布「結束孽緣」！半夜鬆口透露心聲：體會到被照顧是多幸福的事

楊丞琳出道25週年！曾崩潰「覺得自己不會唱歌」緊急中斷錄音 坦言：我很害怕

粿粿爆出軌王子！狄志為逆風喊話「反而有些心疼她」 點出局勢失控關鍵原因

