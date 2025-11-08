不受明年度總預算審查進度影響 軍公教年終獎金發放日確定！

114 年軍公教人員年終工作獎金發給時間確定。 圖：擷自Shuttrstock

[Newtalk新聞] 行政院人事行政總處於 10 月 2 日公告「114 年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，明確揭示公教人員將於 115 年 2 月 6 日一次發放年終獎金，軍職人員發放日期則由國防部另行訂定，發放作業不受明年度總預算審查進度影響，確保人員如期領取。凡於 114 年 1 月 31 日前在職且至 12 月 1 日仍在職者，可獲 1.5 個月獎金；其後到職者則按比例計支。此外，年終考績列丙等、受記過以上懲戒或累積達一大過者，不予發給獎金。

根據行政院人事行政總處公告，114 年軍公教人員年終工作獎金的發放標準與時程已正式確定。公教人員將於 115 年 2 月 6 日一次領取，軍職人員發放日則由國防部視實際需求另行安排。儘管 114 年度總預算尚未交付委員會審查，但不影響獎金的入帳日期，確保公務人員於明年農曆春節前順利領取。

軍職人員發放日則由國防部視實際需求另行安排（示意圖） 圖：翻攝自軍聞社

發放對象方面，114 年 1 月 31 日以前已在職且至 12 月 1 日仍在職者，將發給 1.5 個月的年終工作獎金。若於 2 月 1 日後各月份到職，並於 12 月 1 日仍在職，或 12 月份到職且當月未離職者，則按實際在職月數比例計支，並均以 12 月份所支待遇為計算基準。

值得注意的是，部分情形將不發給年終獎金，包括：年終考績列為丙等者、年度中受記過以上之懲戒處分判決確定者，或平時考核經獎懲相互抵銷後累積達一大過。此外，若年度中平時考核經獎懲相互抵銷後累積達記過 2 次，或累積曠職達 4 日者，發給 3 分之 1 數額；累積達記過 1 次或曠職達 3 日者，發給 3 分之 2 數額；年度中受申誡之懲戒處分判決確定者，發給 4 分之 3 數額。

除了年終工作獎金，軍公教人員還可領取考績獎金，發放時間同樣原則上訂於農曆春節前。考績甲等者可領取 1 個月獎金，乙等則為 0.5 個月。據統計，平均約 7 成 5 的軍公教人員考績可列為甲等，顯示多數人員有機會獲得較高額度的考績獎金。

