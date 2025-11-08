不受明年度總預算審查進度影響 軍公教年終獎金發放日確定！
[Newtalk新聞] 行政院人事行政總處於 10 月 2 日公告「114 年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，明確揭示公教人員將於 115 年 2 月 6 日一次發放年終獎金，軍職人員發放日期則由國防部另行訂定，發放作業不受明年度總預算審查進度影響，確保人員如期領取。凡於 114 年 1 月 31 日前在職且至 12 月 1 日仍在職者，可獲 1.5 個月獎金；其後到職者則按比例計支。此外，年終考績列丙等、受記過以上懲戒或累積達一大過者，不予發給獎金。
根據行政院人事行政總處公告，114 年軍公教人員年終工作獎金的發放標準與時程已正式確定。公教人員將於 115 年 2 月 6 日一次領取，軍職人員發放日則由國防部視實際需求另行安排。儘管 114 年度總預算尚未交付委員會審查，但不影響獎金的入帳日期，確保公務人員於明年農曆春節前順利領取。
發放對象方面，114 年 1 月 31 日以前已在職且至 12 月 1 日仍在職者，將發給 1.5 個月的年終工作獎金。若於 2 月 1 日後各月份到職，並於 12 月 1 日仍在職，或 12 月份到職且當月未離職者，則按實際在職月數比例計支，並均以 12 月份所支待遇為計算基準。
值得注意的是，部分情形將不發給年終獎金，包括：年終考績列為丙等者、年度中受記過以上之懲戒處分判決確定者，或平時考核經獎懲相互抵銷後累積達一大過。此外，若年度中平時考核經獎懲相互抵銷後累積達記過 2 次，或累積曠職達 4 日者，發給 3 分之 1 數額；累積達記過 1 次或曠職達 3 日者，發給 3 分之 2 數額；年度中受申誡之懲戒處分判決確定者，發給 4 分之 3 數額。
除了年終工作獎金，軍公教人員還可領取考績獎金，發放時間同樣原則上訂於農曆春節前。考績甲等者可領取 1 個月獎金，乙等則為 0.5 個月。據統計，平均約 7 成 5 的軍公教人員考績可列為甲等，顯示多數人員有機會獲得較高額度的考績獎金。
軍公教年終工作獎金 明年2/6發放
（中央社記者賴于榛台北8日電）行政院人事總處公布年終工作獎金發給注意事項，軍公教人員年終工作獎金將於明年2月6日發放。軍公教年終工作獎金原則上為1.5個月薪俸，另依考績，可能獲得0.5至1個月的考績獎金。中央社 ・ 14 小時前
軍公教1.5個月年終獎金 明年2月6日發放
[NOWnews今日新聞]行政院人事總處近日宣布，軍公教人員年終工作獎金將於明（2026）年2月6日發放。軍公教年終工作獎金原則上為1.5個月薪俸，另依考績，若考績為甲等1個月的考績獎金。根據行政院人...
停止公教年改的相關修法 阮昭雄：不應只照顧到公教階層
[Newtalk新聞] 立法院藍白黨團在這個會期提出停止公教年改的相關修法，昨（6）日已完成初審，全數保留送出委員會，預計一個月冷凍期過後，拚今年12月三讀闖關。行政院副秘書長阮昭雄說，這個議題要從全面來看，不是只照顧到公教階層，廣大勞工朋友權益也應該思考。 际照雄接受自由時報網路節目「官我什麼事」專訪，今（7）日上午播出。 阮昭雄指出，年改議題引起社會大眾關心，行政院也有跨部會研討，並跟民進黨團互動溝通，公教部分，在野黨有他們處理方式，但我們面臨到現實狀況，很多年金都有財務困難，「未來勞保要不要處理」？藍白只照顧公教階層，廣大勞工的權益呢？ 但國會朝小野大，立院國民黨團恐輾壓修法，阮昭雄提及，民主社會的溝通過程必須周延，無論是過去的蔡英文政府或現在的賴清德政府，都很重視社會對話，但國民黨現在有很多議案，是否有跟社會溝通、對話，其實國民黨內部必須深思。如果對話過程不夠充分，會造成很大傷害與問題。 阮昭雄說，明年要舉辦地方九合一的選舉，縣市首長得票率不是十幾趴就能當選，幾乎是要過半、51％以上才能勝選，這是不是能改變未來國民黨的路線？若端看未來民意的發展，他仍樂觀以對。 至於「財劃法」修新頭殼 ・ 1 天前
人事總處：軍公教年終工作獎金明年2/6發放
記者郭曉蓓／臺北報導 行政院人事總處公布「114年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」指出，軍公教人員年終工作獎金將於明年2月6日發放。軍公教年終工作獎金原則
總預算尚未付委審查 政院先公布明年軍公教年終獎金入帳日
行政院上（10）月已發函全國各機關，軍公教年終工作獎金明年2月6日發放，由於立法院針對明年度中央政府總預算遲遲未付委審查，官員受訪時表示，總預算如屆時未三讀，也不影響入帳日期。被問到明年2月14日才開始放新年假期，為何提早3個多月發函公告？他表示，相關規定並未有更動，所以簽核比較快。
藍白強推反年改！律師算勞工與退休公教撥補：勞工繳的稅給他們過爽爽
[Newtalk新聞] 藍白強推反年改法案，引發外界質疑，律師林智群發文指出，在2018年年金改革會議已經通盤檢討過，認為公務人員年改勢在必行才開始推動，如今才改一半藍白就想翻桌，讓一年國庫要多花300億元，卻遇退休人士留言嗆聲稱他們繳得比勞工多五倍，林智群反擊，全台灣勞工1160萬人，撥補5100億元，退休軍公教50萬人，未來要補4600億元，讓你們可以多領，你們比較高貴喔？ 林智群表示，退休公務人員整天說「繳的比勞工多5倍，你們到底繳多少就不講了。一個月繳5000-8000元，有些人甚至沒提撥，退休可以領5-7萬元，這麼補，你就不講了？」 對於退休公務人員哀喊挖他們的錢去補勞工，林智群也吐槽，「那是國家的錢，不是你們應得的，有些人連提撥都沒有，還可以領這麼多喔？週休7日，領得比上班族還多，吃國家幾年了，吃這麼撐，不怕撐死啊你？」 林智群直言，「不要跟我們說你們以前多辛苦，以前公務員、老師上班還偷聽股市廣播，一堆公務員11:30就蹓班去餐廳吃飯、下午4:30開始準備下班，以為大家不知道喔？」現在的公務員整天加班，才是辛苦，然後老人把退撫基金領光，讓後輩吃屁。 林智群提到，1160萬個新頭殼 ・ 1 天前
總預算沒付委不受影響 軍公教2026年終獎金入帳日曝光！
有關軍公教年終工作獎金，行政院人事總處在10月2日已經公告「114年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，發給日期為115年2月6日一次發給；但軍職人員部分，得由國防部視實際需 要另訂發給日期。
