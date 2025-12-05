不受無錨海試爭議影響 海鯤號進塢調校拼潛航測試

由台船公司承造的自製潛艦原型艦海鯤號（711號），於11月27、28日連續兩天完成第4次及第5次海上浮航測試後，雖然爆出未裝錨機出海的爭議，不過台船公司評估執行動力、空調、航儀、通信、潛望鏡、聲納等系統測試均符合預期目標，依計畫於今（5）日進塢實施相關系統的檢查與調校，為後續的潛航測試準備。

海鯤號11月28日出海進行第5次浮航測試。(圖/台船)

台船公司今天表示，與專案團隊秉持安全第一為前提，海鯤號潛艦為進行後續的潛航測試，依計畫於今天進塢，實施載台裝備、水密邊界及水線下戰系檢查與調校。這次的入塢調校整備，是在浮航測試順利完成後進行，目的是確保潛艦各項系統在潛航時能正常運作。

海鯤號潛艦原定11月底前交艦，目前已跳票，根據契約規定，台船恐因違約每天面臨19萬元的罰款，目前正在與時間賽跑。

海鯤號11月27日第4次浮航測試情形。(圖/台船)

