不受移民身分限制 加州孕產婦醫療最完整

在全國多州陸續縮減醫療保健預算、孕產婦相關服務遭削弱之際，加州仍逆勢而行，持續提供全美最完整的孕產期醫療保障。加州醫療補助計畫（Medi-Cal）在懷孕期間與產後一年內向所有符合收入資格的孕婦開放，且不受移民身分限制，成為全國少數仍維持廣泛孕產婦保健服務的州。

於12月4日舉行的AcoM簡報會上，加州醫療保健服務廳（Department of Health Care Services，DHCS）官員與醫療專家詳細介紹了相關政策。參與的專家有加州衛生保健服務部醫療福利與資格審查副主任霍姆斯（Erica Holmes）和加州衛生保健服務廳家庭計畫辦公室主任吉爾伯特（Sarah Gilbert）。

廣告 廣告

霍姆斯表示，過去幾年加州持續強化孕產期醫療保障，新增多項福利以提升醫療可及性、減少族裔差距，並確保跨語言、跨文化族群都能安全就醫。她強調：「不論移民身分、文化背景或語言能力，加州都致力於讓所有孕產婦能在最重要的生命階段獲得完整照護。」

依現行政策，符合收入資格的加州居民在懷孕確認後即可申請Medi-Cal。保障內容包括產前檢查、營養諮詢、分娩服務、產後健康檢查與哺乳指導。產後一年期間，孕婦仍可持續接受醫療服務與心理健康支援。官員指出，這項延長產後保障的政策有效降低孕產婦死亡率，有助早期發現產後憂鬱與身心狀況變化。

會中也提到「家庭計畫（Family PACT）」。該計畫提供避孕、生殖健康檢測、性傳染疾病檢測、子宮頸癌篩檢及生育教育，同樣向所有符合收入資格的加州居民開放，不論移民身分。Family PACT 能補足許多家庭在保險空窗期的需求，對正在嘗試懷孕、尚未準備懷孕或不確定生育規畫的族群都非常重要。

自2023年起，導樂服務正式被納入Medi-Cal福利，提供產前教育、分娩陪伴與產後到宅支持，目前已有逾千名導樂加入系統。導樂可在孕期、產程與產後提供文化敏感、語言友善的支援，有助降低孕婦焦慮感及改善整體分娩體驗。

同時，加州也擴大助產士（Midwife）參與分娩照護的範圍，包括具備執照的護士助產士與持照助產士皆可獨立執業，協助低風險孕婦進行自然分娩與提供個人化照護。專家表示，助產士模式可提供更具彈性、貼近家庭需求的選擇，讓孕婦不必全部依賴傳統醫院分娩。

更多世界日報報導

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

北極冷鋒來襲 15州2億人凍到月底 多個城市出現冰點以下低溫