不受美國抵制影響 Ｇ２０開幕發表領袖宣言

大陸國務院總理李強（右二）與日相高市早苗（左二）出席Ｇ20峰會，兩人未見明顯互動。（路透）

本報綜合外電報導

二十國集團（Ｇ二十）領袖當地時間二十二日發表聯合宣言，當中表示將尋求保護關鍵礦物全球供應鏈免於地緣政治緊張威脅，並努力推動烏克蘭、巴勒斯坦等數個地區實現公正持久的和平。

Ｇ二十各國領袖在南非召開峰會，打破以往慣例，罕見於峰會開幕時便通過領袖宣言，即便美國因與主辦國爆發外交齟齬而抵制這場兩天的會議。

由於陸日關係緊張，同樣出席峰會的大陸國務院總理李強與日本首相高市早苗未見有明顯互動。日前大陸外交部重申，李強在Ｇ二十峰會期間沒有與日本領導人會面的安排。

李強進入峰會舉行場地後與多國領導人握手互動；由於航班和行程安排，高市在峰會開始後才到場。大合照環節時，高市早苗和李強均站在前排，中間隔了三個人，李強與高市拍照後各自離開，過程沒有交流。

Ｇ二十成員國領袖在峰會上通過三十頁的聯合宣言，當中表示：「我們將依循聯合國憲章宗旨與原則全文指引，努力推動在蘇丹、剛果、被占領的巴勒斯坦領土及烏克蘭實現公正、全面且持久的和平。」

宣言還說：「我們尋求確保關鍵礦物的價值鏈更能抵擋中斷衝擊，無論起因是地緣政治緊張、不符合世界貿易組織（ＷＴＯ）規則的單邊貿易措施、疫情或天災。」這項長達一百二十二點的文件呼籲國際社會在氣候災害、主權債務等對低收入國家影響尤深的議題上採取更積極行動，南非方面並視此為非洲首次主辦Ｇ二十峰會的外交成果。

南非總統拉瑪佛沙發言人馬格溫雅表示，宣言內容「已無法再重新談判」，強調各國歷經一整年的協商才達成共識，而會前一週的討論「尤為激烈」。由於宣言採取了華府方面反對的措辭，外界認為，這反映出兩國政府在此事件上的緊繃關係。

南非官員指出，美國不僅缺席，還曾向南非施壓，要求在沒有美方代表出席的情況下不要通過領袖宣言。

然而，儘管南非方面主張宣言獲一致通過，阿根廷卻公開表示未替該文件背書。

由於美國是明年的Ｇ二十主辦國，拉瑪佛沙對外表示，美方缺席情況下，不得不將輪值主席交接給「空位」。南非總統府並重申，拒絕美國提出由美國代辦出席Ｇ二十輪值主席國交接儀式的建議。

馬格溫雅表示：「總統不會將Ｇ二十輪值主席國職權交接給大使館的低階官員。這違反外交禮儀，絕不會被接受。」他並說：「美國選擇杯葛此次峰會，這是他們自己的選擇，也是他們的特權。」