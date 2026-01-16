不受美簽禁令限制 川普政府列出全球主要體育賽事豁免名單

美聯社15日報導，美國總統川普(Donald Trump)政府已核定出除了2026世界盃(2026 World Cup)和2028奧運(2028 Olympic Games)之外、一系列歸類為「重大體育賽事」的體育競賽，參與這些賽事的運動員和教練將獲准到美國參賽，儘管美國已經對將近40國實施一項廣泛的簽證禁令。

美國國務院14日對所有的美國大使館與領事館發出電文指出，世界盃，奧運，以及由眾多大學和職業運動聯盟及協會所支持或舉辦的賽事運動員、教練和後勤人員，將不會受到對39國和巴勒斯坦自治政府(Palestinian Authority)公民實施的全面或部分旅行禁令所限制。

然而，這項電報中也指明，計劃出席這些活動的外國觀眾、媒體與企業贊助者仍將受到禁令限制，除非他們符合其他的豁免條件。「只有一小部分參加世界盃、奧運、帕拉林匹克運動會(Paralympic)和其他重大體育賽事的旅客具有豁免資格」。

川普政府已發布一系列的移民與旅行禁令及簽證限制，作為持續收緊美國對外國人入境標準的部份措施。在此同時，川普政府也一直努力確保運動員、教練和粉絲能夠參與在美國舉行的重大體育賽事。

川普上個月16日宣布對39國和巴勒斯坦自治政府的簽證禁令，但對參加世界盃、奧運和其他重大體育賽事的運動員和工作人​​員則有例外，並將其他納入豁免的體育賽事決定權交給美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)。

根據14日列出的賽事，包括奧運、帕運、泛美運動會(Pan American Games)和泛美身障者運動會(Para Pan-American Games)的「所有競賽與資格賽」；由美國國家管理機構(U.S. National Governing Body)主辦、認可或承認的活動；特殊奧運(Special Olympics)的所有比賽與資格賽；由國際足球總會(FIFA)、足球管理機構及其聯盟所主辦或認可的官方活動與競賽。

另外，還包括國際軍事體育理事會(International Military Sports Council)、國際大學運動總會(International University Sports Federation，FISU)、以及NBA和WNBA及MLB等美國職業運動聯盟所主辦和認可的賽事等等。 (編輯:柳向華)