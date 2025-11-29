不受陸客減少影響？日本飯店被問是否會大降價 員工笑：人反而更多

[Newtalk新聞]

中日關係交惡，中國政府日前呼籲民眾暫時避免前往日本旅遊，外界原以為中國旅客減少後，日本各大觀光景點將出現「人潮減少、價格下滑」的情況。然而實際上，不少飯店與餐廳反而更為忙碌。知名粉專「魚漿夫婦」在臉書分享一名日本飯店員工的貼文，意外引發討論。





臉書擁有52萬追蹤的粉專「魚漿夫婦」近日分享一名日本飯店員工的貼文，意外掀起討論。一名日籍飯店前台員工在X上公開一段接到的通話內容。來電者一開始便詢問：「我原本想預約，但之後會不會大降價？」飯店人員直接回應：「不，我們完全沒有要降價的打算。」來電的客人認為，由於中國客不來，業者應該會如同過去客源下降時一般，被迫調整房價。不料飯店員工反駁表示：「最近因為某國客人減少，預約反而變多了。」對方聽後沉默片刻，只簡短回應「明白了」便掛斷電話。員工也笑說，主管聽到錄音後也忍不住大笑，推測來電者可能是來自中國的旅行社業務。

另一起受到關注的貼文來自日本別府燒肉店「春香苑」。該店於社群貼文表示：「中國觀光客不來了，我們快撐不下去了，請幫幫我，明天休息。」不過往下查看當日營業報告，網友紛紛笑稱「根本忙到沒力氣」。照片顯示該店當天接待98組、227位客人，明顯是因為生意火爆才決定隔日休息。





魚漿夫婦也提醒，目前日本國內旅遊需求仍相當旺盛，「大家先別急著來玩，日本可能還要先消化一下國內旅遊人潮，所以人潮還是會有點多。」相關討論也在網路上延燒。

