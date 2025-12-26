不受預算卡關影響 外國技術人力明年元旦起開放申請

勞動部長洪申翰26日透露，海外延攬中心已經掛牌，旅宿業及商港碼頭業廠商可以從明年1月1日後申請外國技術人力。（林良齊攝）

立法院尚未三讀民國115年總預算，由於明年起開放的旅宿業及商港碼頭業「外國技術人力」，需要透過新成立的「跨國勞動力延攬中心」引住，外界擔憂恐怕會卡關，勞動部長洪申翰26日透露，海外延攬中心已經掛牌，旅宿業及商港碼頭業廠商可以從明年1月1日後申請外國技術人力。

洪申翰表示，海外延攬中心屬於115年公務預算中的新興預算，在總預算通過前會用任務編組進行，仍希望總預算能夠及早審議，通過後才能完整落實，仍將於明年1月派遣駐外人員，業者則可以從明年1月1日後申請外國技術人力，由於需要相關程序，或許人力不會第一季就進來。

而業者引進外國技術人力需要負擔什麼費用？勞動部勞動力發展署長黃齡玉說，外國技術人力會與當地國政府以政府對政府方式引進，不會有海外仲介費負擔，至於機票、健康檢查等費用則會由國內雇主支應，會再召開說明會向業者說明。

