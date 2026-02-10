不受《世紀血案》影響！李千娜「鑽石舞台之夜」照常演出 胡瓜揭她近況

[FTNN新聞網]

記者黃鈺晴／綜合報導

由胡瓜發起，與康康、歐弟共同主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，3月21、22日榮耀回歸臺北流行音樂中心（北流），趕在過年前，參與演出的藝人都在百忙之中排除萬難，今（10）日胡瓜、余天、余祥銓也進練團室展開馬拉松式排練。不過，日前李千娜因演出電影《世紀血案》加上在記者會上失言，導致許多演出取消，而這次的演出是否會受影響，胡瓜也回應了。

胡瓜透露，李千娜將照常演出。（圖／艾迪昇傳播提供）

胡瓜表示，自己有和李千娜通過電話，對方確實有提到是否要取消，但因為當時李千娜答應演出時就表明會將唱酬全數捐出「一切都是善的循環」。至於李千娜目前的心情，胡瓜也透露，「鼓勵她心情放下就好，公益活動一切向善。」所以會照常演出。

本次演唱會練團，據悉，余天、余祥銓和黃西田會有一段精彩又好笑的說說唱唱，重現當年秀場式的綜藝幽默，余天昔日聞名四海的「巴掌功」，也將會在3月21日的正式演出重現。

春節連續假期即將展開，下週一就是除夕夜，胡瓜、余天、余祥銓除了祝大家新春如意、闔家平安，也各自分享了他們的過年計劃，也不忘呼籲年輕朋友，除了包紅包給爸媽，還可以為長輩購買「鑽石舞台之夜」演唱會門票，讓他們可以重拾年輕時的歡樂回憶。

