不只《親愛的X》「蛇蠍女神」金裕貞！盤點8位韓劇「反社會人格」大女主：徐睿知、高旻示、全鐘瑞瘋魔演出讓人不寒而慄
【文/少女心文室】最近金裕貞主演的《親愛的X》可以說是討論度爆棚，金裕貞在劇中演繹從小受到創傷，繼而有著反社會格女主角「白雅珍」，在成長過程中，白雅珍一路踩著他人往上爬，周圍好多男人臣服在她的石榴裙下！瘋魔演出讓觀眾驚艷不已！而不只金裕貞，過往眾多韓劇大女主也有著反設回人格，一個比一個瘋！
1. 韓劇「反社會人格」女主角：《認罪之罪》金高銀
《認罪之罪》還未播出，該劇為即將在12/5上線的Netflix原創韓劇，該劇由雙女主全道嬿、金高銀領銜主演！該劇是一部懸疑驚悚片，劇情講述被誣陷為殺害丈夫的嫌疑犯「允秀」和被稱為「魔女」的可疑謎樣女子「慕恩」，各自擁有祕密的兩人在監獄相遇後所發生的不可預測故事！值得注意的是，金高銀在最新作《認罪之罪》飾演身分不明的神秘女子「慕恩(音譯)」，且有著「反社會人格」傾向，讓所有人都害怕的人物，能看透對方、掌握對方心理，在監獄囚犯們中被稱為「魔女」的人物！金高銀甚至為該劇剪了破格短髮，讓人相當期待金高銀的突破性演出！
2. 韓劇「反社會人格」女主角：《親愛的X》金裕貞
童星出身的26歲女神金裕貞屢屢出演都是爆款劇，先前主演《擁抱太陽的月亮》、《雲畫的月光》、《紅天機》、《與惡魔有約》等劇，而最新作金裕貞出演漫改劇《親愛的X》！變身為史無前例的「絕世惡女」，劇中飾演「白雅珍」有著天使般臉孔和親切善良形象，但事實上有著雙重面貌，白雅珍是一名為了生存戴著面具的女人，有著「反社會人格」角色！ 白雅珍遭遇不幸童年，烙印著深深的創傷，導致她性格扭曲，美麗容貌的背後隱藏著她殘忍本性，為了得到自己想要的東西，踩著他人往上爬，把周圍的人掌控在自己手中，支配對方的想法與一切！但當她達到頂峰的那一刻，已經迷失自我，一切都開始分崩離析！
3.韓劇「反社會人格」女主角：《許願吧，精靈》秀智
30歲裴秀智過往演出眾多愛情劇，包括《九家之書》、《任意依戀》、《當你沉睡時》、《Start Up：我的新創時代》、《我的女神室友斗娜》等作，展現百變樣貌！而裴秀智在最新作《許願吧，精靈》飾演「嘉盈」是將金宇彬從刑罰中拯救出來的角色，當精靈帶著惡魔般的性格努力適應現代社會時，他與有著反社會人格的嘉盈之間，逐漸展開一段出乎意料、電光火石般的浪漫羈絆。而令不少觀眾與劇迷開心的是，秀智與金宇彬在2016年主演的虐戀韓劇《任意依戀》相當轟動，兩人共譜揪心CP，感情線還有大結局讓一票觀眾哭慘，直呼是經典冬季虐劇，這次兩人再續前緣時隔9年二搭，已經讓各界期待不已！
4.韓劇「反社會人格」女主角：《狂醫魔徒》朴恩斌
32歲百變女演員朴恩斌，歷年多部作品都展現百變樣貌，先前出演《金牌救援》、《你喜歡布拉姆斯嗎》、《戀慕》、《非常律師禹英禑》、《無人島的Diva》等劇都展現高難度的演技挑戰，而在今年最新作《狂醫魔徒》朴恩斌又再將度突破自我，在劇中飾演「鄭世玉」是個相當冷血，有著反社會人格的人物，雖然是天才醫生，但同時也是「殺人兇手」，鄭世玉在被剝奪醫生執照後，被她尊敬的教授崔德熙趕出醫療界，鄭世玉檯面下成為非法手術的影子醫生，直到師徒兩人再次相遇，展開無發預測的劇情走向！朴恩斌新作將展現前所未有的強烈面貌，是救人的醫生，也是心狠手辣殺手！充滿爆發力十足地演繹世玉複雜多變樣貌！
5.韓劇「反社會人格」女主角：《來自地獄的法官》朴信惠
35歲朴信惠過去多以演出「傻白甜」女主人設，在《來自地獄的法官》帶來超級反轉演出，飾演被「惡魔」附身角色，有著反社會人格，展開她的審判「獵殺」行動，朴信惠審判多個人類，先是狠狠爆打「家暴男」，更親自變身「恐怖情人」讓對方感受生不如死的恐怖滋味，而之後朴信惠又審判了一名把自己老公謀殺又虐童的惡女，朴信惠同樣爆打對方「拳拳到肉」，緊接著朴信惠綁著雙馬尾變身要跟媽媽玩遊戲，對這位惡女進行報復，驚悚模樣讓不少觀眾直呼是「韓版安娜貝爾」，最後朴信惠都會拿出審判刀刺向惡人，並在他們額頭蓋上「欣嫩子谷」前往地獄的印章，痛快復仇劇情讓不少觀眾給予好評！
6.韓劇「反社會人格」女主角：《無聲蛙鳴》高旻示
30歲高旻示可以說是另一位「Netflix女兒」！主演Netflix眾多作品，包括《喜歡的話請響鈴》系列、《Sweet Home》系列等續季作品，而在《無聲蛙鳴》可以說是破格演出+大變身！高旻示在劇中飾演「柳誠娥」是一名有著反社會人格+神秘身分不明的女子！作為「不速之客」來到全瑛夏經營的民宿，整個人破格「黑化」變成超級「瘋女人」！高旻示展開瘋狂又無法預測的行徑，上演驚悚血腥場面，劇情也將逐漸揭露柳誠娥來到這個民宿的原因，還有犯下毛骨悚然的驚駭命案，究竟這個恐怖女子最後的結局是什麼？
7.韓劇「反社會人格」女主角：《雖然是精神病但沒關係》徐睿知
徐睿知可以說是相當經典的「反社會人格」女主角！過去在2013年出道，陸續演出不少電視劇還有電影作品，2016年演出古裝劇《花郎》女二角色嶄露頭角，徐睿知在2017年主演了刻劃關於邪教的電視劇《救救我》女主角，正式打開演員知名度，2018年則搭檔李準基主演《武法律師》，徐睿知在2020年搭檔金秀賢演出《雖然是精神病但沒關係》飾演繪本童話作家，詮釋著「反社會人格」的人氣童話作家一角，撰寫一些血腥暴力卻又真實童話故事，但這樣的風格卻意外地能療癒人心。不僅角色形象深植人心，與金秀賢CP感也爆棚，讓徐睿知人氣大暴漲！
8.韓影「反社會人格」女主角：《聲命線索》全鐘瑞
這部雖然不是韓劇，但卻是非常經典以「反社會人格」為主軸的韓國電影作品！30歲全鐘瑞從出道以來戲路就一直很多變，而且幾乎都是演出相當強烈的角色人設，2020年在《聲命線索》就帶來瘋魔演出，變身反社會人格的「女殺人魔」就此爆紅，在片中飾演「吳英淑」患有反社會人格障礙，把與未來偶然相連的電話當做能夠拯救自己的唯一希望，卻從此走上不歸路，英淑得知自己的未來十分慘不忍睹後，展開意料之外的行動，開始威脅書妍……全鐘瑞演出惡角根本自帶邪惡光環，將反社會人格還有殺人因子詮釋非常到位，大結局讓觀眾意猶未盡敲碗續集！
以上就是在不少韓作中有著反社會人格演出的女主角們，不曉得大家覺得哪一位最瘋呢？
