不只《鐵拳教育》 熱血沸騰！盤點韓國10大「以暴制暴」動作爽劇：《模範計程車》、《黑道律師文森佐》、《來自地獄的法官》全都狠出新高度！

《黑話律師》李鍾碩劇照、《黑道律師文森佐》宋仲基劇照、《鐵拳教育》金武烈劇照、《模範計程車》李帝勳劇照(圖片來源：MBC、tvN、Netflix、SBS)

【文／少女心文室】Netflix火爆夯劇《鐵拳教育》在上週五甫上線，就引爆全球劇迷追劇潮，短短幾天已經空降各大榜單第一，目前也是佔據台灣Netflix節目榜單冠軍！演出《鐵拳教育》的4大主演金武烈、秦基周、李星民、P.O也都掀起網友們的熱議，4人在劇中前往各大學校，以「非常手段」解決「非常問題」，讓觀眾看了相當解氣！劇集以「以牙還牙，以眼還眼」的以暴制暴手段，反制問題根源來實現正義，讓劇迷們看了熱血沸騰，事實上韓國歷年來誕生不少以惡制惡韓劇，你看過幾部？

廣告 廣告

Netflix《鐵拳教育》劇照(圖片來源：Netflix)

1.以暴制暴韓劇《壞傢伙們》2014

《壞傢伙們》可以說是「以惡制惡」的始祖級神劇！該劇在2014年首播，由金相中、馬東錫、朴海鎮、趙東赫、姜藝媛等演員主演，劇情主軸圍繞在一名重案組刑警，集結一群犯下惡性犯罪的罪犯，試圖利用這群危險分子來以惡制惡的故事。金相中飾演的瘋狗刑警，為了抓捕更邪惡的罪犯，破天荒集結了一群重刑犯：包括馬東石飾演的黑道大哥、朴海鎮飾演的高智商連續殺人犯、和趙東赫飾演的雇傭殺手，組成「復仇者聯盟」，馬東石上演各種武打戲拳拳到肉，用純粹的物理力量把惡人打到懷疑人生！

《壞傢伙們》馬東石劇照(圖片來源：OCN)

2.以暴制暴韓劇《黑道律師文森佐》2021

宋仲基2021年主演的《黑道律師文森佐》是相當經典的「以暴制暴」韓劇，大結局最高收視突破14.636%完美收官！該劇由宋仲基、全汝彬主演，劇情講述兩人以黑道方式實現正義。劇中宋仲基用「法外拳頭」極刑壞人替天行道，讓壞人感受到恐懼與害怕的存在，《黑道律師文森佐》全劇貫徹了「以暴制暴」信念，在大結局宋仲基講了一段名台詞：「正義既脆弱又虛無，正義鬥不過任何惡徒，如果這世界上存在冷血的正義，我願意俯首稱臣，惡比善更強大！」倡導著惡的精神，依舊不相信法律，用私刑正義取代司法正義。不管是否認同「以暴制暴」的行為，電視劇直指社會上有太多的邪惡勾當與事件，文森佐像是一種救贖與寄託的精神象徵存在，成為受害者繼續活下去的希望。

《黑道律師文森佐》全汝彬、宋仲基劇照(圖片來源：tvN)

3.以暴制暴韓劇《模範計程車》2021

《模範計程車》系列一路從2021啟航，到現在已經拍了三季，每季收視都高得嚇人！《模範計程車》為漫畫改編漫改劇由李帝勳、李絮、金義聖、表藝珍主演，全三季最高收視落在第二季大結局21.0%！《模範計程車》前期劇情看似是單純的以暴制暴，目的是讓罪犯感受到同樣痛苦以及恐懼來「換位思考」，地下秘密組織「彩虹運輸」表面上是計程車行，私底下專門接單幫受害者進行「代客復仇」，看李帝勳換各種變身去痛扁、清算那些人渣，劇中很多案件改編自韓國真實犯罪（如N號房、紫島事件），看李帝勳換各種瘋狂馬甲去痛扁、清算那些人渣，絕對是近年以暴制暴的代表作！

《模範計程車》李帝勳劇照(圖片來源：FriDay影音)

4.以暴制暴韓劇《黑話律師》2022

《黑話律師》為2022熱門復仇電視劇，該劇為男神李鍾碩退伍後，演出的首部電視劇作品，並搭檔潤娥演出夫妻檔！劇中李鍾碩飾演「朴昌浩」本來只是一名呆萌律師，沒想到意外接手一樁殺人案，最後被陷害入獄，為了在弱肉強食、充滿罪犯的監獄裡活下去，李鍾碩為了對抗惡勢力還有查明真相「逐漸黑化」，並展開一連串以惡制惡的緊張刺激的故事，朴昌浩揪出幕後兇手復仇過程，還有成為Big Mouse化裝成最狠的老大，用瘋狂的手段重整監獄勢力，並反撲外面的特權階級，讓觀眾每週都緊追劇情的最新發展，創下了高收視！大結局以13.7%高收視完美收官！

《黑話律師》潤娥、李鍾碩海報(圖片來源：MBC)

5.以暴制暴韓劇《弱美男英雄 Class 1》2022

《弱美男英雄 Class 1》第一季在2022年播出時受到熱烈反響，第一季由朴志訓、崔顯旭、洪慶主演，帶來慘烈的校園生活火爆生存記！時隔3年，Netflix不僅重新上架第一季，也在2025正式公開《弱美男英雄 Class 2》第二季內容，由朴志訓、厲雲、崔民英、劉秀彬、裴奈拏、李敏宰、李濬榮等新生代青春演員帶來更炙熱與火爆的校園生存故事！雖然背景在校園，但暴力和瘋批程度完全不輸黑幫，身材嬌小的學霸男主角面對校園霸凌，不光靠蠻力，總能運用所學的理論來學以致用，運用各種戰術來制服惡霸，朴志訓在劇中眼神超瘋，那種「只要你惹我，我就跟你拼命」的狠勁讓人看得熱血沸騰！

Netflix《弱美男英雄 Class 2》朴志訓劇照海報(圖片來源：Netflix)

6.以暴制暴韓劇《非法正義》2023

《非法正義》是典型的「私刑正義」韓劇！男主角南柱赫過往演出眾多羅曼史韓劇或是暖男角色，在該劇首度破格變身！在劇中飾演「雙面人」角色，是有著「亦正亦邪」面貌的人物，可以說是韓版的「蝙蝠俠」，劇中南柱赫白天是模範警察大學學生，晚上則化身又名「Vigilante」的「黑暗英雄」，專門用拳頭物理超渡那些鑽法律漏洞、輕判釋放的惡徒，採取「私刑正義」制裁那些法律下的漏網之魚！

Disney+《非法正義》南柱赫海報劇照(圖片來源：Disney+)

7.以暴制暴韓劇《惡中之惡》2023

《惡中之惡》由池昌旭、魏嘏雋、林世美主演，該劇為角頭臥底題材，上演硬派的火爆對決，故事背景設定在 1990 年代的首爾，講述警察與毒梟間的爾虞我詐！魏嘏雋飾演混混出身的「鄭企鐵」，在黑吃黑幹掉老大之後，成為販毒組織角頭老大，之後開始在江南一代夜店販售毒品，為了破獲這個猖獗販毒組織，池昌旭飾演的鄉村警官「朴俊末」接獲任務潛入內部，為了獲取黑幫老大的信任，他必須比流氓更流氓、比壞人更殘狠，池昌旭在劇中後期那種遊走在正邪邊緣、殺紅眼的野性美，簡直帥出新高度，也是經典「黑吃黑」劇情刻劃！

Disney+《惡中之惡》池昌旭、魏嘏儁劇照(圖片來源：Disney+)

8.以暴制暴韓劇《來自地獄的法官》2024

《來自地獄的法官》第一季在2024年首播，最高創下13.6%高收視！該劇由朴信惠、金宰永主演，故事講述朴信惠飾演「姜光娜」不僅擁有耀眼美貌，同時也是超精英法官，但她的真實身份是來自地獄的「惡魔」，她來到人間將十惡不赦的人類打入地獄！在劇中以暴制暴罪犯，劇情相當刺激痛快，朴信惠把他們拉進「幻境」中，用受害者經歷過的痛苦千倍奉還，最後直接烙印「送地獄」，朴信惠邊笑邊把壞人打到痛哭求饒的模樣，可以說是相當解氣！由惡魔來審判壞人再適合不過，也是解壓爽劇！值得注意的是《來自地獄的法官2》確定制作第二季，預計2027上半年首播。

《來自地獄的法官》朴信惠海報(圖片來源：Disney+)

9.以暴制暴韓劇《鐵拳教育》2026

Netflix《鐵拳教育》在日前上線，即刻衝上Netflix節目榜NO.1！該劇由金武烈、李星民、秦基周、表志勳主演！故事背景設定在師權利失序、校園秩序崩壞的現代韓國。校園暴力頻傳、師生關係緊張，加上家長過度干預…各方之間的矛盾越趨激烈，教育體制逐漸崩壞，傳統教育機制已難以運作，政府通過《教師權利保護法》，成立了「教權保護局」一支擁有合法武力與心理干預手段的特勤小組趕抵現場，以「非常手段解決非常問題」為運作核心，專門處理失控校園案件，小組督察們被派往各個問題學校處理失序行為，用強硬手段，試著重建校園秩序與教育權威！

Netflix《鐵拳教育》秦基周、金武烈、P.O劇照(圖片來源：Netflix)

10.以暴制暴韓劇《金特務：本色回歸》2026

《金特務：本色回歸》還未上線，集姜在6/26首播！該劇由蘇志燮、崔代勳、尹敬浩、朱相昱主演！劇情改編自Man's story的同名網路漫畫，由《Tracer》、《美好世界》的導演李勝英執導，並由《宅男的偉大願望》編劇南大中執筆。劇情講述一名看似普通上班族的父親「金部長」在愛女無故失蹤後，被迫揭開自己絕不能曝光的祕密身份，並孤注一擲展開追查與救援行動。蘇志燮劇中飾演「金部長」看似是平凡銀行職員，實際上是北韓與南韓皆極度警戒的祕密特工，為救女兒重回危險世界，將在劇中看到蘇志燮以惡制惡，繼《無赦之仇》再次展現帥氣霸氣破表動作戲！

《金特務：本色回歸》蘇志燮海報(圖片來源：SBS)

以上就是歷年10大超人氣「以暴制暴」韓劇盤點，要用最惡的手段來「以其人之道，還治其人之身」，全都追起來吧！