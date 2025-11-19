不只三千！嘉義市普發現金加碼六千 黃敏惠：財源沒問題

嘉義市普發現金從原先提議的3000元加碼至6000元，市長黃敏惠在市議會定期大會中明確表示，這項政策早有盤算並非臨時起意，目前市庫累積約28億元，另有12億元可供後續運用，財源絕對沒有問題。

嘉義市長黃敏惠。（圖／資料照）

國民黨嘉義市議員張秀華在議會中詢問普發現金的細節，她質詢黃敏惠是否打從心底就想從3000元加碼到6000元，以及確切的發放時間。張秀華起初提案建議發放3000元，但後續出現加碼至6000元的民意聲浪，發放時間點也成為各界關注焦點。

黃敏惠表示加碼普發現金財源沒問題。（資料圖／中天新聞）

張秀華在質詢時建議12月初發放，她指出12月初有議會臨時會可以審預算，是最佳的發放時間點。她透露近來有許多民眾詢問發放事宜，甚至有人已經前往郵局詢問「可以領了嗎？」張秀華再三確認從3000元加碼到6000元是否確定，黃敏惠回應表示各黨議員一齊發聲就是「普遍民意」，也是市府推動的重要後盾。

黃敏惠強調「我們財源沒問題」，這不是輕易說出來的話。她也特別呼籲民眾提高警覺，目前尚無發放確切時間，若網路上出現「嘉義普發現金開始領」的訊息，務必不要提供帳號、密碼、個資。市府普發現金的發放方式將比照上次普發2000元消費金的模式，採取明確公告、實體發放的方式進行。

