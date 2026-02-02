不只三軍聯訓實彈測考 綠委：義務役男可望參加漢光演習

國防部規劃1年役期的義務役男從今年起，將編組成步兵營，並配合以志願役官兵為主的聯兵旅共同進行三軍聯訓測考，也就是參加「聯勇」操演，透過守備部隊與主戰部隊的整合來強化國軍戰力。民進黨立委王定宇指出，未來也不排除義務役參加「漢光」演習，這對台灣防衛戰力的提升將是一個里程碑。

王定宇表示，除了進訓屏東的三軍聯訓，義務役男未來也將參加 「漢光」 演習。圖為義務役射擊訓練。(圖/軍聞社)

王定宇1日表示，實戰化的訓練包括刺針飛彈、反裝甲飛彈、步槍等各種裝備的實際操作，有別於過去舊有的訓練模式，這次採取美軍的新式訓練方式，高度實戰化、射擊數量以及各個裝備的使用，都讓義務役男的戰力跟訓練更加精實，整體戰力可獲得提升。

廣告 廣告

王定宇指出，歷經這一、兩年的訓練跟整合，從今年開始會把義務役男編組成步兵營，再與志願役的主戰部隊聯兵旅配合，參加三軍聯訓的實彈測考，這是守備戰力跟主戰戰力的重要整合，可以找出問題再進行修正。

王定宇。(圖/中天新聞)

王定宇表示，未來役男在退伍後，會有別於4個月役期的役男，1年期役男經過完整軍事訓練，可以成為1名合格、訓練有素的作戰兵員。對於未來的後備動員、後備戰力縱深的規畫，不僅有200萬名左右的後備兵力，更重要的是經過妥善訓練、熟悉新式裝備、新式戰術，以及與志願役組成的主戰部隊有合作經驗、合作默契。

王定宇也呼籲，不管是年度的國防預算，或者是國防特別預算的特別條例，還是希望立法院盡快送交審查，實質討論國家國防的需要。他表示，如果在野黨認為是不必要的項目，也可以透過審查的過程，要刪、減、凍大家都可以討論，這樣把國防預算阻擋在立院的門外，對國防會造成不可逆的傷害。

延伸閱讀

凌濤分享二寶38週「隨時報到」 曬合照張善政讚：婚育政策六都第一

影/蔣萬安民調輾壓大勝！陳鳳馨爆綠營最大問題：沒人能阻止他

吳欣岱開酸泡泡瑪特 粉專翻出1照打臉笑諷：口嫌體正直