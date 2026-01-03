不只下令空襲委內瑞拉？川普社群自爆：已逮捕總統馬杜洛夫婦

委內瑞拉政府3日指控，美軍針對該國多個行政區內的民用與軍事設施發動襲擊，首都加拉加斯（Caracas）上空傳出低空飛行物巨大聲響，隨後發生至少7次劇烈爆炸。

現場影像顯示，加拉加斯一處軍事基地冒出滾滾濃煙，另一處軍事設施則傳出電力中斷。

美國總統川普稍早在社群Truth Social發表震撼聲明，他聲稱、美國針對委內瑞拉發動「大規模突襲」，並「成功逮捕」總統馬杜洛及其夫人。川普表示，這項行動是由美國執法部門聯手執行，馬杜洛夫婦目前已被送離委內瑞拉。

廣告 廣告



「美利堅合眾國已成功針對委內瑞拉及其領導人馬杜洛發動大規模突襲。馬杜洛與其夫人現已被俘虜，並被送離該國。後續詳情將於稍後公布。我將在海湖莊園（Mar-a-Lago）舉行新聞記者會。感謝各位！美國總統唐納德·J·川普。」



根據BBC、CBS掌握的政府消息，此次空襲是由總統川普所下令；委內瑞拉隨後也宣布進入「國家緊急狀態」，總統馬杜洛（Nicolas Maduro）則是嚴厲譴責華府這個軍事行動，指責美國就是為了搶奪委內瑞拉蘊藏的豐富原油和礦產。

更多風傳媒報導

