不只不見賴清德！黃仁勳婉拒出席美國會聽證會 參議員酸：見習近平就有時間

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美國民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）日前邀請輝達執行長黃仁勳，出席11日參議院銀行委員會召開的AI聽證會，卻被黃仁勳婉拒。事後，華倫透過聲明批評黃仁勳，酸黃仁勳若有時間參加海湖莊園每人100萬美元（約新台幣3160萬元）的晚宴，也有時間飛越半個地球會見中國國家主席習近平，就應該能抽空回答國會問題。

據參議院銀行委員會少數黨辦公室公告，華倫上周邀請黃仁勳以證人身分出席，就輝達對美國出口管制法規的立場及在中國的業務現況進行說明。華倫在邀請信中寫道，出席作證將讓黃仁勳有機會「說明輝達對美國出口管制法規，以及輝達在中國業務的看法」。

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對此，黃仁勳以行程為由婉拒。根據輝達回覆信函，黃仁勳表示無法出席，「但感謝委員會關注這些重要議題。」信中提到，美國在AI技術上的領導地位不能被視為理所當然，但輝達對未來有信心，也相信美國體制。與此同時，輝達方面亦邀請華倫及委員會成員赴輝達加州聖塔克拉拉總部，討論公司技術、美國AI生態系，以及如何助力美國保持領先。

不過，華倫對黃仁勳缺席公開聽證並不買帳。她在聲明中表示，「我感謝黃先生的回覆，但美國人民應該在公開論壇中得到答案。」若黃仁勳有時間參加海湖莊園每人100萬美元的晚宴，也有時間飛越半個地球會見習近平，就應該能抽空回答國會問題。

黃仁勳過去多次主張，美國若過度限制輝達晶片銷往中國，可能反使中國加速於本土建立替代技術。《美聯社》先前報導，黃仁勳曾在華府與共和黨議員及美國總統川普討論AI與出口管制議題，並表達支持出口管制，同時主張美國企業仍需在全球市場競爭，包括中國市場。

隨著AI被視為美中科技競爭關鍵戰場，輝達一方面面臨中國市場銷售限制，另一方面也被要求說明其合規措施是否足以防止晶片繞道流入中國。黃仁勳此次拒絕赴國會作證，恐讓輝達與華府監管派之間的緊張關係進一步升高。

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