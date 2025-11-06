不只中信兄弟！中國棒球聯賽3隊logo都超眼熟 台灣又一隊被抄襲

中國新創職棒聯盟「中國棒球城市聯賽」因各隊logo及規章引發爭議。（翻攝自CBL中國棒球聯賽臉書）

中國新創職棒聯盟「中國棒球城市聯賽」（China Professional Baseball，簡稱CPB）9月底成立，明年1月即將開打，卻因「上海兄弟」隊徽撞臉中職CPBL中信兄弟，以及聯盟規章明定每隊「台港澳球員至少10人」在台引起討論。如今網友更發現，CPB聯盟其他隊伍的隊徽同樣分外眼熟，致敬意味相當濃厚。

根據目前已知消息，CPB聯盟創史5支球隊分別為「長沙黑皮」「上海兄弟」「深圳藍襪」「廈門海豚」與「福州海俠」，眼尖的台灣網友發現，除了「上海兄弟」隊徽幾乎照搬中信兄弟，另外3支球隊隊徽也十分眼熟。

如「深圳藍襪」的設計和大聯盟MLB傳統豪門波士頓紅襪logo有87％像；「廈門海豚」和美式足球聯盟NFL邁阿密海豚高度相似；「福州海俠」則明顯致敬台灣職籃TPBL高雄全家海神。不過部分網友認為，全世界職棒隊伍的logo設計其實都是抄來抄去，光是台灣球迷較熟悉的日職跟MLB就找到許多案例。

中國棒球城市聯賽「福州海俠」的隊徽，明顯致敬台灣職籃TPBL高雄全家海神。（翻攝自高雄全家海神隊 Kaohsiung Aquas 臉書）

綜合中媒報導，中國棒球城市聯賽CPB以發展職業聯賽體系為目標，預計明年會先舉辦「立春聯賽」與「夏至聯賽」兩項短期試行賽，2027年測試主場制度，2028年全面導入主客場制度。聯賽目前已在各地進行測試選拔，為月底的首屆選秀暖身。

