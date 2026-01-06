不只中國！于朦朧離奇身亡疑雲討真相 粉絲斥資掛巨幅看板跨海申冤

娛樂中心／綜合報導

自于朦朧在去年墜樓身亡後，相關爭議持續延燒。（圖／翻攝自于朦朧微博）

中國知名男星于朦朧於去年9月11日離奇墜樓身亡，死因牽扯出後面一大串疑點。由於于朦朧演出夯劇《三生三世十里桃花》飾演楊冪的四哥走紅，讓許多忠實粉絲不捨，除了在中國大陸各地出現電子看板弔念他之外，在台灣同樣頗有知名度，近日在台中市的一中商圈也出現一面廣告看板，要替他討公道。



于朦朧死因引發兩岸熱議，過去曾提攜他的孫德榮，去年不僅愛徒于朦朧多次發聲，更替他舉辦祈福超渡儀式，而粉絲們自發性在台中熱鬧的一中商圈掛起了一塊看板，由「于朦朧AlanYu台灣首站」發起，斗大的「天會亮的」4字看板，宣傳連署活動，盼能實際行動以底層力量替于朦朧申冤。

台中一中街鬧區出現于朦朧連署的海報。（圖／讀者授權提供）

截至目前為止，已有超過70萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。不過中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。

