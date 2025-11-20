不只中國！ 邱垂正曝「這些國家」也不許國民放棄國籍

〔記者林哲遠／台北報導〕中國配偶鄧萬華於2022年當選花蓮富里鄉學田村長，因沒有放棄中國籍，今年8月1日被富里鄉公所解職。陸委會主委邱垂正今日說，「國籍法」也並非針對中配朋友，在國際間不容許放棄國籍的國家也不少包含阿根廷、厄瓜多、烏拉圭、摩洛哥等都不容許他們的國民放棄國籍，至於「國籍法」放棄國籍證明有無彈性空間、修法的必要，陸委會尊重內政部。

邱垂正今接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪時指出，據「兩岸條例」二十一條規定，大陸地區人民經許可進入台灣地區者，除法律另有規定外，非在台灣地區設有戶籍滿10年，不得登記為公職候選人、擔任公教或公營事業機關(構)人員及組織政黨；非在台灣地區設有戶籍滿20年，不得擔任情報機關(構)人員，或國防機關。

邱垂正續指，參與公職有2個方向，首先是應考試服公職，在「公務人員任用法」第二十八條第二項有個排除條款，若去中國放棄國籍，但卻放棄不了，只要將相關資料拿到主管機關審認，就能擔任不涉及國家安全或國家機密之機關及職務。

不過，在民選公職上則是適用於「國籍法」解釋，邱垂正說，由於並無排除條款，「國籍法」的主管機關是內政部，陸委會尊重內政部的解釋。他也強調，若中配在台灣參政權有受到影響，像是鄧萬華村長的事件，陸委會也多次到她家拜訪、關懷。

主持人黃暐瀚追問，據「國籍法」二十條規定，民選公職當選者在就(到)職之日起1年內，要放棄中華民國以外的他國國籍。不過，像是鄧萬華、民眾黨不分區備位立委李貞秀等中配，無法去放棄中國國籍，因為中華人民共和國並不承認中華民國，是否等於剝奪他們參與民選公職的資格？

邱垂正重申，「國籍法」的適用陸委會尊重內政部的解釋，而且該法也並非針對中配朋友，在國際間不容許放棄國籍的國家也不少包含阿根廷、厄瓜多、烏拉圭、摩洛哥等都不容許他們的國民放棄國籍。

邱垂正強調，民選公職禁止有雙重國籍是所有國人必須遵守的法律義務，至於「國籍法」放棄國籍證明有無彈性空間、修法的必要，尊重內政部的解釋。

