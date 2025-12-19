不只中山站！善導寺站外「醉男隨機攻擊」攔車猛踹、揍女伴 遭警方壓制

昨晚北捷善導寺外也發生隨機攻擊案。（圖／翻攝Threads／＠mg_ol_2l）

台北市昨（19）日接連發生多起攻擊事件。傍晚5時左右，27歲男子張文先在台北捷運台北車站丟擲煙霧彈並持長刀攻擊路人，隨後轉往中山捷運站及周邊商圈隨機行兇，造成4人死亡。警方趕抵包圍後，張文墜樓送醫搶救不治。然而，晚間台北市善導寺站再度傳出隨機攻擊事件。

北捷善導寺站外於晚間8時55分左右，一名溫姓男子在街頭情緒失控，不僅不斷逼近女性路人，還在大馬路上隨機攔車、踹車，相關畫面被民眾拍下並上傳至社群平台，引發關注。

根據網友於Threads上傳的影片顯示，身穿灰色襯衫的溫姓男子先是在路旁跪地，隨後突然起身對路人咆嘯，並甩開女伴的手，瞪視並逼近兩名不認識的女子，嚇得對方倉皇逃離。期間男子還闖紅燈衝入車道，隨機攔阻車輛並踹擊汽、機車，還將路過的車輛後照鏡拔下，甚至將女伴推倒在地，現場相當混亂。

警方獲報後迅速趕抵現場處理，但該名男子仍情緒激動，過程中一度揮手擊中員警臉部，並踹踢警車。經員警合力壓制後，男子最終被上銬帶離現場。

中正第一分局說明，忠孝東路派出所於晚間8時59分接獲報案，指忠孝東路與紹興北街口有疑似酒醉男子攻擊路人並破壞車輛。警方到場後確認，該名男子明顯酒醉且情緒失控，確有攻擊路人及毀損車輛行為，現場共有2輛民眾車輛受損。

警方表示，遭攻擊的民眾事後已送醫治療，所幸傷勢並無大礙。該名男子經管束逮捕後帶返派出所，後續將依公共危險、傷害、恐嚇、毀損及強制等罪嫌，移送地檢署偵辦。至於其行為動機與詳細經過，仍有待進一步釐清。

