不只乾淨，還安全！伊萊克斯 800 全能掃拖機器人以歐盟 GDPR 標準嚴密打造資安防線

伊萊克斯 800 全能掃拖機器人強勢登場，這款專為注重隱私家庭設計的旗艦新品，全面遵循全球最嚴苛的歐盟 GDPR 個人資料保護規範。機身搭載 AI 智慧鏡頭具備即時辨識與即時刪除技術，影像不到一秒即刪除且不留存雲端，更不具備收音功能，從根本解決居家監控疑慮。除了優異資安表現，五合一全自動基座提供 65°C 熱水洗布、60°C 熱風烘乾與自動集塵，搭配每分鐘 180 轉雙旋轉拖布與機械臂設計，讓清潔力與安全性達到完美平衡。

廣告 廣告

許多消費者選購掃拖機器人時，最擔心內建鏡頭會拍下居家私密畫面。這款清潔助理搭載 AI 智慧鏡頭，能精準避開電線、鞋襪或寵物排泄物。不同於市面多數產品，影像僅供當下辨識使用，不到一秒便會銷毀，完全不儲存於機器或伺服器，確實杜絕外洩風險。機器本身沒有收音裝置，不必擔心生活對話被錄製。身為歐洲品牌，廠商嚴格遵守歐盟通用資料保護規則，僅搜集運作所需的最少資訊，其帳號與地圖等基本資料也儲存於歐洲及新加坡伺服器，讓你在享受便利的同時，不必擔心私生活被看見或聽見。

清潔後的繁瑣雜事全都交給全自動一體式智慧基座代勞。這座清潔中心具備自動集塵功能，內置 3L 大容量集塵袋，約可收集長達 6 週的灰塵，減少雙手接觸髒污機會。 4L 清水箱能持續穩定供水，並智慧分配 280ml 儲存槽內的清潔劑。針對難以處理的油垢，基座會以 65°C 高溫熱水在 3 分鐘內完成洗布，隨後啟動 60°C 熱風烘乾，確保拖布快速乾燥且不產生異味或細菌。全程自動化作業讓機器人始終維持最佳狀態，真正落實出門前啟動，回家即享乾淨地面的輕鬆生活。

針對複雜的室內格局，採用 LiDAR 雷射測距與雙線雷射技術，能精準規劃清掃路徑並記憶多達 5 組樓層地圖，透天厝也能輕鬆對應。具備 5 段吸力調整，搭配每分鐘旋轉 180 次的超細纖維雙旋轉拖布，無論是寵物腳印或陳年污漬都能有效清除。特殊的機械臂延伸設計能深入牆角死角，解決邊緣清掃不全的問題。當偵測到地毯時，超音波感應會驅動自動抬升功能將拖布提高 10mm 避免弄濕織品，並能跨越高達 20mm 的門檻，讓清掃過程流暢無阻。

這款清潔好夥伴能融入各種生活節奏。透過專屬 APP 可以自由選擇吸塵或掃拖模式，也能針對育兒或養寵物家庭調高避障靈敏度，避免機器碰撞玩具或寵物用品。可拆卸式的清潔盤方便隨時拆下清洗，維持基座清新。所有耗材壽命都能在手機介面一目了然，讓你省下保養心思。產品預計 2026 年 3 月在募資平台啟動預購，並提供專屬優惠方案。

如果你也正為了挑選具備高度資安防護的清潔家電而煩惱，這款通過歐盟嚴謹認證的產品或許就是你的救星，不妨參考看看唷！

閱讀更多俏媽咪玩3C近期文章

伊萊克斯 800 全能掃拖機器人