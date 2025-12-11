不只低頭族！機車族長時間騎車也會「椎間盤突出」 日常1簡單動作有效保健

作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文

椎間盤突出壓迫神經，可能會造成下背痛、腳麻等症狀，此外單腳突然無力也有可能是椎間盤突出壓迫神經所致。近年來，越來越多年輕族群有椎間盤突出的問題，除了低頭族外，騎車的民眾也要留意，長時間騎乘姿勢不良會增加罹病的可能性。

3C盛行長時間久坐、姿勢不良 椎間盤突出年輕患者增

隨著年齡增長，椎間盤退化，人也容易因此產生椎間盤突出的問題，若壓迫到神經將會造成種種症狀。但是，現在椎間盤突出已不再是老年人的專屬疾病。

台北市立聯合醫院中興院區復健科主任武俊傑指出，在3C產品盛行的今日，由於長時間久坐、姿勢不良等，年輕族群椎間盤突出的比例明顯增加，門診病例已較十年前增加約2－3成。

長時間騎車姿勢不良也有風險 1男突然單腳無力

除了3C產品的使用外，喜歡騎車的民眾也要留意。23歲林先生近期騎機車環島8天，每天騎車7－8小時以上，返家後發現右腳尖無法抬高，走路時感到右腳無力，經過臨床檢查及病史評估，醫師高度懷疑林先生的第五腰椎椎間盤突出壓迫神經導致急性神經根病變，不過，他並沒有腰酸背痛等椎間盤突出常會聯想到的症狀。





武俊傑主任表示，林先生腳尖無法抬起可能也與腓神經壓迫有關，但依他騎乘姿勢推測，腓神經受壓機率較低，不過若等所有檢查結果出爐才開始治療，可能會錯失黃金治療期，因此立即執行腰椎牽引治療，搭配口服類固醇、消炎藥、肌肉鬆弛劑等藥物使用，經過兩個多月密集治療後，症狀已明顯改善，右腳力量幾乎恢復正常。

椎間盤突出如何治療？ 有哪些簡單有效的日常保健方法？

椎間盤突出主要會透過物理治療、藥物使用、休息、姿勢與生活習慣調整等保守治療作為第一線治療，多數患者經由保守治療後症狀就會獲得改善，但如果保守治療效果不佳或出現嚴重神經壓迫症狀時，就需要考慮進行手術。





武俊傑指潤提醒，民眾應避免長時間固定同一姿勢，像上述提到的個案，每日長時間騎乘重機，身體前傾，姿勢更為不良，建議民眾每30分鐘做30秒的腰椎伸展運動，平時也可從事腰部核心肌群強化運動，如：瑜珈中的棒式運動，透過簡單又有效的方式作為日常保健方法。

棒式訓練強化腰部核心肌群（圖／北市聯醫提供）







