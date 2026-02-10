不只住家、辦公室遭搜索 檢調抄高金素梅屏東服務處

七連霸無黨籍立委高金素梅今（10日）早住處、立院辦公室先後遭到北檢搜索，另外，高金素梅屏東服務處也被搜索。根據北檢最新說明，高金素梅及其張姓助理等人因涉詐領助理費、違反醫療器材管理法等案件，遭承辦檢察官率隊搜索住所及相關人。

高金素梅屏東服務處。（圖／中天新聞）

高金素梅今早6點位於陽明山住所遭到北檢搜索，隨後北檢派了兩車調查員，前往高金素梅立院辦公室進行搜索。根據了解，高金素梅位於屏東的服務處也遭到搜索，並且在上午11點左右已經搜索完畢。

高金素梅因 疑涉嫌詐領助理費等案遭檢調搜索。（資料圖／中天新聞）

北檢針對案件發出新聞稿表示，高金素梅及其張姓助理等人因疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，承辦主任檢察官、檢察官於今日指揮國安站調查官，持法院核發之搜索票，搜索該委員住所、國會辦公室及案關人員之住居所等共30處，並通知該委員、張姓助理及相關人員等共18人到案說明，目前持續調查釐清中。

