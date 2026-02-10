不只住家！高金素梅辦公室也遭搜索 檢調帶隊抵達立院

無黨籍立委高金素梅今（10）天上午傳出在陽明山的住家遭檢調搜索，台北地檢署已經證實相關搜索行動，而就在早上約9點30分左右，檢調已經抵達立法院，正在搜查高金素梅位於立院青島二館的辦公室。

國民黨立委羅智強今早突然於臉書發文，指出「賴清德政權搜索高金素梅」，怒批這就是強力監督政府的結果，消息一出引發討論，台北地檢署也已經證實，不過案情細節不便對外公開，高金素梅方面也還未做出回應。據了解，檢調在今天早上6點已經前往高金素梅的住處進行搜索，外界猜測可能與助理費有關。

廣告 廣告

責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

高金素梅陽明山住處遭搜索 北檢證實

捲幽靈連署疑洩密傳LINE「不可靠消息...」國民黨宜蘭黨部主委遭約談

北檢8度搜索太子集團！ 帛琉渡假村負責人訊後50萬交保