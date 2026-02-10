不只住處被搜！檢調擴大搜索高金素梅國會辦公室 疑涉助理費貪污

高金素梅住處及國會辦公室今早遭檢調突襲搜索，疑似與助理費貪污有關。（資料照片／李智為攝）

無黨籍山地原住民立委高金素梅驚傳遭檢調搜索！台北地檢署證實，今天（10日）清晨指揮調查局前往高金位於陽明山住處進行搜索，目前行動仍在持續中；約上午9時30分，檢調動員2台車共6人抵達高金位於立法院青島二館的辦公室擴大搜索。據了解，搜索原因疑似與高金在助理費核銷過程涉貪汙，且有相關金流恐有國安疑慮。

國民黨立委羅智強今天上午在臉書發文指出，高金素梅遭檢調搜索，質疑「這就是強力監督政府的結果」，並酸「賴政權正在搜索高金素梅，民主寒冬來臨，下一個又是誰？」隨後北檢證實發動搜索，卻未說明案由。

上午9時30分左右，數名檢調人員出入高金素梅國會辦公室。（圖／鄒保祥攝）



