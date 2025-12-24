不只促排便！「咖啡＋這3樣」養腸效果更加倍 專家認證大推

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

越來越多研究發現，咖啡對我們的美容與健康其實很有幫助。咖啡富含多酚類物質，不論是早上飲用、飯後來一杯，或在工作空檔作為提神飲品，都很適合。更令人驚喜的是，早上喝咖啡，還可能有助於腸道保養。

「早晨咖啡」有助腸道保養的2大原因

若想培養良好的腸道保養習慣，早上來一杯咖啡似乎是不錯的選擇。對此，日本網站「tsuyaplus.jp」分享，早晨咖啡有助腸道保養的原因，以及推薦的飲用方式。

1、促進腸道蠕動

要重啟體內生理時鐘、讓身體切換到代謝運作模式，早餐扮演相當重要的角色。尤其是大腸的活動，通常在早餐後會變得更為活躍，對維持順暢排便相當關鍵。

不過，早上常因時間不足或食慾不佳，而讓不少人覺得「吃早餐很困難」。這時候，一杯熱咖啡就是很好的替代選擇。研究指出，咖啡能像進食一樣，刺激大腸的蠕動。當腸胃開始活動，體內生理時鐘也會隨之重整，讓身體自然進入運作狀態。因此，若早上不習慣吃早餐，不妨先從一杯熱咖啡開始。

2、幫助維持良好的腸道環境

咖啡之所以有助腸道保養，不只是因為能促進腸道蠕動。咖啡豆中所含的水溶性膳食纖維，還被認為有助於增加腸道中原本就存在的比菲德氏菌。

比菲德氏菌在分解膳食纖維時，會產生短鏈脂肪酸。短鏈脂肪酸能幫助維持腸道內的pH值，作為腸道細胞的重要能量來源，是維持良好腸道環境不可或缺的物質。

此外，比菲德氏菌無法在有氧環境中存活，因此通常只能透過補充品或含菌優格攝取。但即使從外部補充，也不一定能順利定殖於腸道中；因此，能促進腸道內原有比菲德氏菌的增生，是相當令人開心的事。

搭配咖啡 讓腸道保養效果加分的3種食材

1、燕麥奶

近年在日本也逐漸受到歡迎的植物性飲品──燕麥奶，其原料燕麥含有豐富的水溶性膳食纖維。這類膳食纖維能成為腸道好菌的養分，協助維持腸道環境平衡。

此外，燕麥奶本身帶有自然甜味，對於習慣在咖啡中加入牛奶與砂糖的人來說，是相當理想的替代選擇。將牛奶換成燕麥奶，或許就能在不加糖的情況下，依然享受順口的咖啡風味。

2、薑粉

在中醫理論中，生薑與加熱乾燥後的薑，因處理方式不同，功效也有所差異。加熱乾燥後的薑粉，被認為具有溫暖腸胃的作用。

早晨通常是身體較為冰冷的時段，將少量薑粉加入咖啡中，有助於溫暖腸胃，促進腸道活動，為一天的開始打下良好基礎。

3、堅果與果乾

堅果與果乾是大家熟悉、對健康有益的食材，富含膳食纖維與優質脂肪酸，而且都需要充分咀嚼。

咖啡本身就能刺激腸胃，而加入「咀嚼」這個動作後，更能明確傳達「食物已進入體內」的訊號，進一步支持早晨腸道蠕動的啟動。因此，在喝咖啡時搭配少量堅果或果乾一起食用，是不錯的選擇。

