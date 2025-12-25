不只做代工！施振榮揭台灣無人機「必勝戰略」

財經中心／師瑞德報導

台灣全球無線平台策進會榮譽理事長施振榮日前出席無人機研討會，霸氣定調台灣產業戰略。他強調，台灣是全球最值得信賴的夥伴，應確立「研發基點在台灣、生產佈局全球」的模式。面對人才短缺隱憂，他更呼籲應積極引進外籍碩博士，並推動「軍民兩用」策略，以商業規模支撐國防研發能量。（AI製圖）

台灣全球無線平台策進會榮譽理事長施振榮23日出席「無人機自主技術X零碳排載具研討會」，面對台灣無人機產業的蓬勃發展，他語氣堅定地表示，台灣的國力與「元氣」已經延伸到世界各個角落，從美國、歐洲到東南亞，都看得到台灣供應鏈的身影。針對未來的戰略佈局，施振榮強調，台灣擁有全球最強的垂直分工體系與中小企業活力，是國際上「最值得信任」的合作夥伴，未來應確立「研發在台灣、服務全世界」的核心戰略。

不只做代工！施振榮：台灣要做全球的「研發大腦」

面對地緣政治變局與台美合作議題，施振榮指出，台灣在科技領域相對最具競爭力，也是最可靠的夥伴。對於外界關注是否需將供應鏈移往美國，他提出了靈活的戰略思維：「如果需要到美國或其他地方生產，我們當然可以配合，但最重要的『研發基點』要留在台灣。」他認為，透過台灣強大的研發能量，可以服務全球各地的市場需求，這才是台灣最有價值的定位。

下一波戰場在「應用」！軍民兩用才能養活產業

台灣過去靠著ICT與晶片打下江山，下一步該往哪走？施振榮分析，核心技術雖然重要，但未來的價值在於「應用」。特別是在AI人工智慧、載具小型化與精密化的趨勢下，如何將晶片優勢轉化為實際應用，將是勝負關鍵。

針對國防無人機發展，施振榮更提出了「軍民兩用（Dual-use）」的務實觀點。他直言，國防需求雖然能驗證技術級別，但市場規模有限；想要支撐龐大的研發經費並持續精進技術，產業必須走向「應用化」，將市場放大到全球商業領域。唯有靠商業規模獲利，才能回過頭來支持國防科技的持續發展。

訂單滿手卻缺人？施振榮示警：人才不足是最大挑戰

儘管看好產業前景，施振榮也點出了台灣目前最大的隱憂：「人才荒」。他坦言，台灣人口紅利不再，面對龐大的研發需求，本地人才早已供不應求。對此，他大聲疾呼，政府與企業必須採取更開放的政策，積極引進外國留學生，特別是吸引外籍碩士、博士來台受教育並留下來工作，將全球菁英納入台灣的研發體系，才能維持台灣在國際上的不敗地位。

