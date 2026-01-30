不只做GPU！輝達設計晶片增至7種 黃仁勳喊話：需要大量台灣工程師

全球AI晶片領導者輝達（NVIDIA）今（30）日於南港展覽館舉行「輝達尚蓋讚」尾牙，現場聚集超過2,000名員工同歡。執行長黃仁勳身穿花色襯衫現身，開場便展現對台灣的熱愛，直呼「這非常具有台灣味，對吧？這（尾牙）是我一年當中最喜歡的事之一。」黃仁勳首度證實正與聯發科進行深度合作，透露輝達在台布局已從單一GPU轉型為多達7種晶片的全面生態系。

密會張忠謀談情誼 周末排滿夥伴會議

黃仁勳此次來台行程緊湊，除了在南港新辦公室與員工見面外，他透露來台後的第一個正式會面便是與台積電創辦人張忠謀共進晚餐。黃仁勳感性地表示，「我很高興能見到Morris（張忠謀），我對他充滿感激。」儘管適逢周末，黃仁勳的行程表依然排滿了與台灣供應鏈夥伴的餐敘與會議，他強調，「我非常感激我的夥伴們願意在周末與我見面，我非常期待與他們交流。」展現出輝達與台灣半導體產業鏈密不可分的戰略夥伴關係。

聯手聯發科 劍指AI PC頂級市場

針對市場傳聞已久的N1處理器與聯發科的合作案，黃仁勳今日大方給予肯定。他證實，輝達正與聯發科聯手開發一款效能極其強大的系統單晶片（SoC）。黃仁勳形容這款晶片具備「低功耗、高動能」的特性，且是專為具備極強人工智慧運算能力的電腦所設計，應用潛力巨大。此舉不僅象徵兩大晶片巨頭在AI PC領域的強強聯手，更預示著下一代個人電腦將迎來革命性的運算體驗。

在台布局7種晶片 啟動大規模工程人才招募

隨著輝達從「顯卡公司」轉型為「AI全球運算領導者」，其在台灣的研發布局也發生質變。黃仁勳指出，輝達過去只設計GPU，但現在在台設計與研發的晶片種類已大幅增加至7種。這不僅包括核心的GPU，還涵蓋了網路晶片（Networking chips）、交換器晶片（Switch chips）、儲存與網路用的智慧數據處理器（Smart Data Processors），以及眾所矚目的CPU。

「大家可能認為輝達只做GPU，但我們現在的GPU實際上是超級電腦，這需要龐大的生態系支持。」黃仁勳強調，隨著系統複雜度大幅提升，輝達在台灣需要大量的工程人才，包括晶片設計、系統設計、軟體研發以及供應鏈管理等各領域專家。

黃仁勳指出，輝達過去只設計GPU，但現在在台設計與研發的晶片種類已大幅增加至7種。（魏鑫陽攝）

展望未來：量子運算與數位生物學的結合

除AI以外，黃仁勳也對量子運算（Quantum Computing）展現了高度期待。他表示，輝達剛發布了美國《國家量子倡議》的藍圖，旨在透過GPU與QPU（量子處理器）的混合架構來模擬自然與數位生物學。黃仁勳認為，量子運算將在物質科學與生物技術領域帶來指數級的突破。

​黃仁勳特別點出台灣在其中的關鍵角色，「我非常高興看到台灣在量子運算領域擁有深厚的科學實力與專注度。」輝達未來將持續攜手台灣的研究機構與供應鏈，探索AI之外的下一個運算巔峰。

