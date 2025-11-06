不只偷人妻？王子被爆「摳門真面目」超省事蹟曝光 連美國行都要經紀人談免費贊助

王子（右1）被爆摳門事蹟不只一樁，傳出連旅費都要「免費贊助」，經紀人為他操碎心。（翻攝自粿粿ig）

王子形象崩壞再+1！王子（邱勝翊）與人妻粿粿（江瑋琳）婚外情事件越演越烈，先被范姜彥豐抓包求償1,200萬元，如今又被爆出「摳門真面目」！據《TVBS》報導，爆料者指王子經常要求工作人員幫忙談「免費贊助」，連美國行都不放過，讓經紀人苦不堪言。

被爆摳門成性 王子要求經紀人「談免費」累翻

爆料者透露，王子今年（2025）生日帶一票好友飛美國慶生，包括粿粿、簡廷芮（Dewi）、嚴爵夫妻等人，外界看似一場華麗的「百萬贊助行」，但實際上幕後充滿「精算」。

廣告 廣告

據悉，王子為了省旅費，指示經紀人四處聯繫機票、住宿、樂園門票等品牌，希望能用社群曝光換免費贊助。原本只替自己談，後來還「順手幫朋友也談」，理由是「大家粉絲都很多、品牌一定會買單」。

然而計畫最終破局，品牌並未答應，王子竟反過來質問「粉絲人數都這麼高，怎麼可能要不到？」讓經紀人當場傻眼。據說經紀人為此連日加班，被責怪「辦事不力」，私下忍不住向友人抱怨，才讓內幕流出。

入住昆凌豪宅免租金 4年省下864萬

此外，王子節省事蹟還不只一樁。他與弟弟毛弟（邱宇辰）2021年入住昆凌內湖豪宅，據悉是昆凌慷慨免費出借，未收取一毛租金。以當地月租行情18萬元計算，兄弟倆4年下來省下高達864萬元，可說「超省兄弟檔」。

經紀公司回應：「交給律師處理」

面對各種摳門傳聞，喜鵲娛樂低調回應：「目前因為充斥假訊息，若來一個回一個屬浪費社會資源，後續交給律師團隊。」

不過這波爆料持續在網路發酵，不少網友留言狠酸：「難怪拿不出1200萬！」「外遇不倫還摳門，這形象回不去了」「原來真的是王子省著花」。

更多鏡週刊報導

被爆變小王遭冷凍！王子偷吃人妻粿粿「慘全面停工」 公司冷處理背後原因曝光

粿粿不倫照怎流出的？范姜彥豐看到「她裸體擁王子」崩潰真相曝 內行揭關鍵：自動送證據

命運早預言？粿粿被爆婚內出軌王子 網挖4年前占星師預告「妳會變得可怕」全網起雞皮疙瘩