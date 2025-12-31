不只傷肺！孕期吸菸恐影響後代骨骼 孩子骨折風險增

〔記者侯家瑜／台北報導〕迎接2026馬年到來，象徵奔跑與活力，但健康要跑得長遠，關鍵在於強健骨骼與穩定步伐。衛福部國健署長沈靜芬提醒，任何菸品都有害，無論是吸菸，或暴露於二、三手菸環境中，都可能引發呼吸道與心血管疾病，更會干擾骨質代謝，增加兒童與青少年骨折風險，也提高女性骨質疏鬆機率。她呼籲，從拒菸、戒菸做起，才能遠離健康風險，邁向長遠而穩健的人生跑道。

沈靜芬指出，吸菸是多種慢性疾病的重要危險因子，菸草煙霧中的尼古丁、焦油等有害物質，會破壞骨質代謝平衡，使骨骼密度下降、結構變脆，增加骨折風險。研究顯示，孕期吸菸會降低母體對鈣質的吸收，影響胎兒氧氣與營養供應，導致新生兒骨骼發育受損，並提高兒童日後骨折的可能性。且母親吸菸量與孩子骨折風險呈現劑量反應關係，重度吸菸者(每日超過10支)後代的骨折風險明顯更高。沈靜芬強調，想讓下一代在人生道路上跑得穩、跑得久，拒菸是最早、也是最關鍵的一步。

除了影響下一代，吸菸對女性自身骨骼健康同樣有害。沈靜芬說明，雌激素在維持骨骼穩定上扮演重要角色，但菸草煙霧具有抗雌激素作用，等同讓骨頭在負重狀態下奔跑，進一步加速骨質流失，提高女性在更年期後罹患骨質疏鬆的風險。

為守護全民健康，我國已於2023年修正施行《菸害防制法》，未滿20歲的兒童與青少年、孕婦，以及大專院校、幼兒園、醫療機構與大眾運輸工具等場所，全面禁止使用菸品。沈靜芬表示，透過法規這條「韁繩」，盼能降低菸害暴露，為全齡族群打造更安全的生活環境。

迎向馬不停蹄的人生，國健署邀請民眾在新的一年立下健康新希望，打造屬於自己的無菸跑道。為協助民眾戒菸，國健署提供全國免費戒菸專線0800-636363，提供便利且具隱密性的諮詢服務，並由醫療專業人員協助制定個人化戒菸計畫，陪伴民眾度過戒斷期的不適。民眾也可就近至戒菸服務合約醫療機構尋求協助。馬年將至，沈靜芬呼籲全民策馬向前、遠離菸害，讓骨骼更強健、步伐更穩健，奔向更有活力的未來。

