不只價格太貴！苦苓談「國旅一落千丈」原因很簡單：怎麼可能再來一次

國旅價格議題一直都備受民眾關注。圖／翻攝自悠遊墾丁官網

隨著春節連假到來，不少國人都趁著各大航空公司推出優惠之際出國旅遊，然而出國人數與外國遊客來台人數逆差持續擴大，也讓台灣國旅越發不如以往的話題不斷。對此，經常針對時事發表看法的作家苦苓以國內數個知名觀光景點與日本觀光景點作比較，並點出箇中關鍵不在價格，而是「沒人用心留住旅客」。

高跟鞋教堂、妖怪村都中槍！苦苓狠批台灣國旅「最大致命傷」

苦苓20日在粉專上寫下題為「國旅一落千丈之根本原因」的文章，一開頭就直言原因其實很簡單：「就是根本沒有有人想用心留住客人」。苦苓也在文中列出多個台灣觀光景點，首先是知名打卡景點「高跟鞋教堂」，雖然遊客抵達該處後可以拍照打卡，但周遭卻連可以閒逛半小時的地方都沒有，則遊客除了拍照、前往附近廁所小解後就會離開這處：「還有什麼能夠消費的呢？又怎麼可能再來下一次呢？當然完蛋。」

廣告 廣告

嘉義高跟鞋教堂。圖／翻攝自FB／高跟鞋教堂

苦苓接著點名「溪頭妖怪村」，認為業者雖然創造了新奇的主題，但店舖裡販賣的商品卻毫無創意、千篇一律，也沒有聘請員工扮演「妖怪」，增加與遊客的互動性：「那又如何讓他們覺得好玩、又怎麼可能再來一次？當然沒落」。另外，苦苓也提到，若像墾丁大街這類靠著客人消費而興旺的老街，卻只顧敲一次性客人的竹槓，連帶導致本地遊客也受害，則在遊客的口耳相傳之下，當然不會還有人想再到該處觀光。

苦苓認為，若是觀光景點可以出現值得漫步欣賞的步道或地區、讓遊客參加地方性的活動、手作特產品、提供導覽介紹珍貴文物建築，才會拉長遊客逗留時間，留下深刻印象與美好的回憶，可能不只吸引遊客再度回訪，還會推薦給其他更多朋友：「換句話說，必須創造旅遊的附加價值。」

日本鳥取縣境港市中充滿了《鬼太郎》的元素。圖／翻攝自FB／境港観光協会

為何日本能、台灣不行？苦苓揭關鍵差別

苦苓以日本宇奈月為例說明，原本來到該處的遊客都只是匆匆經過，但小鎮後來找了十幾名知名雕塑家各自提供作品放在小鎮的不同角落，並給每位下電車的遊客送上一張「尋寶單」，讓遊客可以按圖索驥尋找這些雕塑品，則也就順道逛了一遍小鎮，中途還會停下來喝咖啡、購物、泡溫泉。久而久之，小鎮就成了新的觀光景點，也開始吸引其他旅客專程前來，苦苓對此直言：「這完全就是用心創造出來的旅遊環境！」

另外，苦苓也以日本漫畫《鬼太郎》作者的故鄉鳥取縣境港市為例，從一離開車站外就是商店林立，一路通往作者水木茂的紀念館，街道上除了有177座鬼太郎系列妖怪的青銅像，還有妖怪神社、郵筒、長椅等精巧設計，商店街也販賣妖怪米果、妖怪煎餅等等，雖然味道可能不太特別，但勝在造型可愛，吸引不少遊客也會入店，或是前往妖怪咖啡店、妖怪茶館，在旅程中稍作休息，享用一杯飲料。

境港市還有《鬼太郎》主題列車。圖／翻攝自FB／境港観光協会

就連從外地搭乘飛機抵達境港市的米子機場，也被正式改名為米子鬼太郎機場，而從機場到境港的車廂外都塗有《鬼太郎》的彩繪，自抵達境港市一開始就會讓遊客驚喜不斷，顯見當地各個單位、各行各業都相當投入的地方旅遊。對此，苦苓也感慨調侃：「是不是聽了都很想去一下？是不是也會想問『為什麼台灣都沒有這樣的地方？』所以國旅沒落了呀，就這樣。哪裡只是貴不貴這種簡單粗暴的思考？」



回到原文

更多鏡報報導

國旅一晚＝飛日本一趟？「過年房價對比」讓他傻眼：不是不愛台灣，是愛不起

韓國旅遊注意！她忽略「這件事」被帶進小房間…「慘噴1.6萬」在機場痛哭

國旅「1設施」被嫌爛到爆！他列日本「4大實用設計」傻眼：別怪只想當天來回

傷勢曝光！後腦、雙手滿是刀傷 蘆洲父徒手擋兒砍殺...仍救不了老伴雙亡