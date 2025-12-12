不只兒童！RSV同樣威脅長者 病程惡化快、預後差美國一年逾6千人死亡

作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文

65歲以上長者是呼吸道融合病毒（RSV）的高危險群，感染後可能會造成重症需要住院治療，甚至有可能因此死亡，而且若同時有慢性疾病，感染率更會提升，臺北市立聯合醫院忠孝院區家庭醫學科主治醫師莊迺傑強調，RSV絕不是一般的感冒，提醒年長者務必提高警覺、小心預防。

成人感染RSV大多症狀輕微 但長者卻可能重症死亡

呼吸道融合病毒（RSV）是一種具套膜的單股RNA病毒，傳播途徑多為飛沫傳染，也可透過接觸傳染傳播。大多數感染是發生於1歲以下幼兒，嚴重感染可能會引發細支氣管炎、肺炎等，而成年人感染RSV後多數只會有輕微症狀，不過65歲以上長者卻是重症、死亡的高危險族群。





以美國為例，每年約有6－16萬名長者因RSV住院，死亡人數約落在6,000－10,000人之間。而且RSV不只會引發肺炎，它同時也是COPD、心臟衰竭、氣喘急性惡化的重要原因。

年紀大、慢性病多RSV風險越高 有8危險因子更要注意

有研究指出，健康長者每年RSV感染率約有3－7％，若本身有慢性心肺疾病，感染率更會提高到4－10%。而且莊迺傑醫師提到，年紀越大、慢性病越多、免疫力越弱的人，出現重症的機會也會越高，以下是常見的高風險族群，在這些族群中，75歲以上長者感染RSV後住院的機率更大：

患有慢性肺病（如COPD、氣喘）

心臟疾病（心衰竭、冠心病）

正在接受免疫抑制治療或具免疫缺損

慢性腎病

慢性肝病

血液相關癌症

長期照護機構住民

特別虛弱或極高齡者。

莊迺傑醫師認為，RSV最麻煩的地方在於病程變化非常快，可能短短兩三天內就會從普通的發燒、咳嗽惡化成呼吸急促，甚至進展為肺炎、支氣管炎等，而且比較令人擔心的是，長者一旦罹患RSV肺炎，預後往往會比兒童更差，而且常常會同時併發細菌感染，因此絕對不能小看這個病毒。

如何預防RSV？ RSV有疫苗可以施打嗎？

除了注意個人衛生習慣、咳嗽禮節，並配戴口罩預防外，RSV也有疫苗可以接種預防。莊迺傑醫師提到，目前台灣核准上市的RSV疫苗共有三款，包括基因重組與mRNA疫苗，主要是提供給60歲以上成人用以減少重症、死亡風險，不過其中有一款疫苗是為懷孕婦女專門設計的，希望藉此讓胎兒能透過胎盤獲得抗體，使其出生後6個月內能受到保護。





莊迺傑醫師表示，接種疫苗是目前最有效的預防方式，根據疾管署建議，若民眾具備以下條件，並經醫師評估後，可自費選擇接種一劑RSV疫苗，這不只能保護自己，也能避免將病毒傳給家中嬰幼兒：

75歲以上成人。

60－74歲高風險族群（心肺疾病、慢性肝腎疾病、長照機構住民等）。

懷孕28－36週的孕婦，用以保護新生兒。



