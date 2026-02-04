不只共和黨！美民主黨參議員蓋耶哥也斥藍白擋軍購
〔記者蘇永耀／台北報導〕繼美國共和黨重量級參議員發聲批評台灣在野黨不顧台灣安全杯葛國防預算後，上週才率團訪台的民主黨籍參議員蓋耶哥(Ruben Gallego)今天也引用美國媒體報導推文指出，此刻杯葛國防預算對台灣安全造成風險，希望台灣國會重新考慮。
蓋耶哥曾任美國海軍陸戰隊軍官，並參與伊拉克戰爭，也是台灣在美國政界長期的支持者。
蓋耶哥說，現在不是削弱台灣防衛能力的時候，削減國防預算會損害對重要武器系統的投資，而此時中國的威脅正在加劇，台灣立法院應該重新考慮這項決定。
蓋耶哥上月底訪台晉見賴清德總統時指出，賴總統提出的國防預算規劃已獲得美國國會高度關注，台灣願意投入實質資源強化自我防衛能力，不僅有助於建立並擴大自身國防產業，也能拓展與美國及其他夥伴的合作機會，令人期待。他並說，美國樂見台灣在國際社會占有一席之地，這是美國參議院跨黨派的共識。無論美國政局如何變化，台美關係都將持續穩健發展。
Now is not the time to weaken Taiwan’s defenses. Cutting their defense budget undermines investments in essential weapons systems just as China’s threats are intensifying. Taiwan’s parliament should reconsider this move. https://t.co/DFALiMs4ZQ— Senator Ruben Gallego (@SenRubenGallego) February 3, 2026
更多自由時報報導
為向中共低頭削減軍費 美參議員蘇利文轟：國民黨在「玩火」
賴清德喊話在野黨：不審預算只顧國共合作「對台灣是危險的」
揭台美合作3大戰略方向 賴清德盼國會跨黨派守護「得來不易」談判成果
大刪國防預算恐傳遞錯誤訊號 美參院軍委主席：台灣在野黨令人失望
其他人也在看
中配竟能進國會！李貞秀坦承「無法放棄」中國籍 陸委會罕見說重話
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導民眾黨執行不分區立委「2年條款」，擁有中配身分的李貞秀今（3）日宣誓就職，面對國籍爭議，她表示，自己親自飛了一趟中國，但當地機關的態度是「台灣又不是外國」，因此放棄國籍以失敗告終，甚至喊話內政部「請他們放棄看看」。對此，陸委會主委邱垂正回應，還有1年的時間，依法就是要努力放棄看看。
習斬除軍中二把手踢到鐵板？解放軍集體沉默4天 專家驚：這是無聲政變
解放軍第一軍委副主席張又俠1月24日遭官宣落馬，震撼政壇。儘管官方喉舌《解放軍報》連日強調政治教育與肅清流毒，但軍隊內部反應卻異常冷淡，出現長達3、4天的集體沈默。新頭殼副總編輯謝步智分析，這種「不表態」在中國政治語境中形同「無聲反對」，顯示習近平此舉已引發軍中深層動盪與危機。謝步智指出，張又俠不僅背景深厚，更是軍方實質領袖，其落馬恐導致大量具實戰經驗將領被清洗，造成指揮鏈斷裂的人才真空。此外，張
藍營台中市長人選呼之欲出？江啟臣深夜「簽下去」 盧秀燕一句話回應
2026年縣市長選舉腳步近逼，各陣營布局陸續完成，除民進黨首都台北市長人選備受關注外，向來被視為「搖擺州」指標選區的台中市，國民黨「大母雞」盧秀燕的接班人選至今懸而未決，如今有意參選的立法院副院長、立委江啟臣，以及立委楊瓊瓔都表示會簽署國民黨中央的提名協議。對此，台中市長盧秀燕2日受訪時僅回應了一句話。民進黨日前正式徵召立委何欣純參選台中市長，國民黨人選方面......
藍白卡總預算、擋國防還自肥 賴清德籲全民評理「再請託韓國瑜」
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導立法院第11屆第5會期今、明兩天辦理立委報到程序。由於甫結束的上個會期，藍白占多數的國會依舊挾人數優勢，封殺115年度中央政府總預算案，以及《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》；其中總預算案更是連付委審查程序都未能完成，創下憲政史上首例。另一方面，在野兩黨還硬闖《衛星廣播電視法》、《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》及《立法院組織法》三大爭議法案。對此，總統賴清德今（2）日再度呼籲全民評評理，並請託立法院長韓國瑜，讓總預算及國防相關案儘速審議通過。
李四川、劉和然將碰面？傳藍今晚協調新北人選 李乾龍曝與侯友宜通話：不方便再催
2026縣市長選戰逐漸逼近，在新北市長人選上，民進黨已定於一尊，由立委蘇巧慧出戰，民眾黨則是有黨主席黃國昌表態角逐，目前國民黨卻仍未確定。台北市副市長李四川與新北市副市長劉和然是藍營熱門潛在人選，據傳將於今（2）日晚間碰面協調。對此，國民黨祕書長李乾龍受訪時強調，自己沒收到通知，交給地方黨部處理。針對藍營新北市長人選未定，根據中時報導指出，外傳兩大熱門潛在人......
李貞秀口誤只有中國籍！她：真心話藏不住
[NOWnews今日新聞]立法院展開新會期，民眾黨依黨內兩年條款規定，完成不分區立委輪替作業，今（3）日新任立委完成宣誓就職，其中外界關注中配李貞秀放棄國籍議題，她在受訪時突然口誤「我唯一只有中華人民...
陳見賢已領表搶先機！徐欣瑩動向成焦點
[NOWnews今日新聞]國民黨新竹縣長提名之爭白熱化，副縣長陳見賢與立委徐欣瑩都有意參選，黨中央在兩度協調無果，今（2）日公告啟動初選機制。確定採「七成民調、三成黨員投票」制度，預計於3月28日進行...
李貞秀陷國籍爭議！綠批「表格下載僅30秒」 陳智菡曝：已申請放棄
民眾黨六位新科立委明（3）天將正式宣誓就職，但內政部稱尚未收到中配李貞秀喪失中國國籍的相關文件，應由立法院依法解職，更有官員放話，如果李貞秀不處理國籍問題，行政部門將採取「不配合」手段，甚至拒絕她的索
不是針對陸配！陸委會主委邱垂正：李貞秀依法要放棄中國國籍
[Newtalk新聞] 陸委會主委邱垂正今天（3日）出席「2026台北國際書展：在台灣閱讀香港」專區開幕茶會受訪時表示，恭喜民眾黨不分區立委李貞秀宣誓就職，但她必須依照相關法律放棄中華人民共和國國籍；目前仍有1年時間取得證明，一切依法行政，此規定並非針對陸配，而是對所有國家國民一視同仁。 李貞秀為台灣首位陸配立委，1973年生於中國湖南省，1993年來台定居，已居住超過30年。她今天在立法院宣誓就任民眾黨遞補不分區立委（接替張啟楷），並秀出機票、護照及文件，證明曾返回湖南衡南縣及衡陽市公安局申請放棄中國國籍，但遭不受理。她強調熱愛台灣、唯一效忠中華民國。內政部（國籍法主管機關）已函請她依《國籍法》第20條辦理，並提供「退出中華人民共和國國籍申請表」，要求於就職後1年內完成喪失國籍及取得證明，否則可能面臨解職。 邱垂正受訪時詳細說明立場：「中華民國是一個民主法治的國家，我們恭喜並祝福李貞秀委員上任，但她也要依照相關法律來行使職權，同時依照法律去放棄中華人民共和國的國籍。當然，要取得放棄國籍的證明還有一年的時間，一切依法行政，不管是委員還是政府都是依法行政。」 他強調：「雖然說目前去放棄中
綠議員選將殺到門口下戰書 國民黨諷走上政治歪路
[Newtalk新聞] 民進黨台北市第六選區議員擬參選人高揚凱今（2日）上午前往國民黨中央黨部，向國民黨主席鄭麗文下「挑戰書」，揚言要鄭麗文接受公開辯論。國民黨則回應，高揚凱選擇以簡化標籤、情緒動員的方式，將嚴肅且攸關全民利益的兩岸與國安議題，操作成非黑即白的政治表演；國民黨誠懇期盼，高揚凱能喚醒其過去關心公共事務的鴻鵠之志，切勿在追逐功名與聲量的過程中，遺忘讀書人應有的學養與自省。 高揚凱稱，鄭麗文有四不一沒有，也就是不要台灣、不要中華民國、不要軍購、也不要台美雙方關係，但是沒有台灣的繁榮。他身為台灣的一分子，有義務與責任站出來阻止國民黨中央急速統促化與舔共，現在國民黨黨中央的領導下，已經完全變成統促黨的樣子。 國民黨則回應，高揚凱今日於國民黨中央黨部前高舉所謂挑戰書，以情緒性標語指控國民黨，中國國民黨嚴正指出，此類操作不僅毫無事實基礎，更是完整複製民進黨長年慣用的抹紅、扣帽子選舉手法，對台灣民主深化與公共理性討論毫無助益。 國民黨表示，諷刺的是，高揚凱過去曾公開批評，台灣被空轉的時光一去不返，既得利益者把持政權，透過監控媒體、操作網軍攻擊反對者，其所作所為，與其曾反對的「黑箱政治」
投書：比起打台灣 共產黨透過國民黨拿下台灣便宜多了
潘啟生／退休大學教師
出國前快檢查！護照空白頁、蓋錯章恐「無法出境」
出國前快檢查！護照空白頁、蓋錯章恐「無法出境」
蕭旭岑口出狂言！稱「兩岸是親人不應該切割」 沈伯洋回擊了
即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導國民黨副主席蕭旭岑、黨智庫副董事長李鴻源等人，今（2）日搭機前往北京參加以智庫交流為由的國共論壇，行前受訪更喊出「兩岸是親人不應該切割」，消息一出受到各界關注。對此，民進黨立委沈伯洋受訪時也做出回應。
烏俄和平談判露曙光？ 川普：應該會有好消息｜#鏡新聞
俄羅斯克里姆林宮指出，美烏俄三方談判，將從本月4日(2/4)開始，在阿拉伯聯合大公國展開，美國總統川普表示，會有好消息。但和談中最具爭議的條款之一，就是烏東頓巴斯地區應該屬於哪一方，烏俄雙方至今都還在爭奪中。但根據最新民調顯示，超過半數的烏克蘭民眾，不接受割讓頓巴斯，以換取歐美國家的安全保障。
1.5兆國防預算卡關！藍率團赴中國交流 美參議員怒轟：是在玩火
1.25兆元國防特別條例在藍白聯手下10度遭到封殺，同時間，國民黨副主席蕭旭岑又率團赴中與中國智庫交流，規劃進一步接觸行程。藍白的相關舉動不僅在國內引發爭議，也引起美國政界高度關注，美國參議員公開點名批評，指國民黨為了向中國低頭而刪減台灣國防預算，根本是在玩火。
曝李貞秀已申請放棄中國籍 陳智菡批「霸凌」：逼迫做不到的事
民眾黨新任6名立委將就職，中配李貞秀的國籍問題引發議論。民眾黨立法院黨團主任陳智菡今（2日）透露，李貞秀已按照台灣規範，至中國申請放棄國籍，不過，如陸委會主委邱垂正所說「沒有人能夠做到完全註銷中國國籍」，因此現在等於在逼迫李貞秀做沒辦法做到的事。
新黨聲援李貞秀「為中配權益發聲」 前中配村長促停止政治操作
中配李貞秀今（3日）宣誓就職民眾黨不分區立委，其國籍問題持續引發外界熱議。同為中配的前花蓮村長鄧萬華在立法院前聲援中配權益，並呼籲社會正視相關法制與人權議題，停止政治操作，還給中配真正公平、民主、自由的權利。
捲性騷風波! 毛嘉慶宣布"退出民眾黨中壢議員初選"
政治中心／綜合報導媒體人毛嘉慶，原本投入民眾黨桃園中壢區議員的初選，但因為被同樣有意參選的前社發部主任張清俊爆料，先前曾對黨內「女神級黨工」，獲提名參選台中議員的劉芩妤言語性騷，昨天毛嘉慶還上節目喊冤，沒想到，今天（3日）下午，突然在臉書上宣布，要退出民眾黨初選。媒體人毛嘉慶（2.2）：「他可以用幾乎零成本的事情，去傷害了一個人的一輩子。」前一天還在節目上大聲替自己辯駁，媒體人毛嘉慶，正準備投入民眾黨桃園中壢選區的議員初選，卻被爆出涉嫌對民眾黨女神級黨工言語性騷，3日下午突然在臉書發聲，做人處事，讓任何人感受到「不舒服」，就是不對，直接說，會誠摯道歉，強調自己沒說過什麼開房間踰矩的話，因此宣布，要退出中壢區議員初選，原本加入民眾黨，是希望能盡一己之力，現在這個氛圍，已經不存在。民眾黨前社發部主任張清俊在臉書回應，黨內機關自失立場，已不值得信任。（圖／民視新聞）媒體人毛嘉慶（2.2）：「一直到現在，連人事時地物沒有出現，對那位女性，跟對我來說，其實真的都是傷害。」前一天還指控，賺到的只有那位黑函製造者張清俊，直指是政治鬥爭，因為民眾黨前社發部主任張清俊也加入桃園市議員初選，眼看鷸蚌相爭、不可開交，舉報到中評會的張清俊說，當事人、舉報人都被公開，砲轟黨內機關自失立場，不值得信任。媒體人毛嘉慶（2.2）：「他刻意要在初選前一週，但這其實是，就是很惡質的一個選風，跟心態操作，真的是覺得此風不可長。」媒體人毛嘉慶由藍轉白，現在又宣布退出民眾黨桃園市議員初選。（圖／民視新聞）民眾黨主席黃國昌：「我要再次重申，台灣民眾黨會用最高的標準，要求所有的從政同志。」民眾黨中評會對外放話，應該要暫停中壢選區的初選民調，毛嘉慶攪亂民眾黨初選的一池春水，出身新聞圈的他，2010年加入國民黨，是前主席洪秀柱的子弟兵，但2023年，因為違規參選、以及跟安定力量合作等行為，被國民黨開除黨籍，去年12月19日，加入民眾黨，沒想到，不到2個月的時間，就退選，政治路，跌跌撞撞！原文出處：毛嘉慶捲性騷風波！ 宣布「退出民眾黨中壢議員初選」 更多民視新聞報導國會「綠白合」有望？民眾黨新總召突鬆口：福國利民法案都可談李貞秀證實已離婚 「友好分手」說法掀網炸：根本不是中配李貞秀亮「台灣護照」滅火雙重國籍！他揪「魔鬼細節」打臉了
開記者會與國共論壇別苗頭？賴清德要大家比一比：走進國際還是二次西進
即時中心／梁博超報導第6屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）日前落幕，總統府今（3）日上午舉行記者會說明台美合作進展與後續推動方向；由於國民黨昨日組團赴中展開國共智庫交流，外界解讀為總統賴清德要跟藍營互別苗頭。對此，賴清德在會後受訪時強調，到底是民進黨政府推動攜手美國與友盟走進國際，對台灣比較有利？還是在野黨推動二次西進對台比較有利？如果國人仔細瞭解過去這些年的經濟成長率，「到底孰優孰劣，應該會看得更清楚」總統府今日上午舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，出席成員包括總統賴清德、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍、經濟部長龔明鑫、經濟部國際貿易署長劉威廉及外交部北美司長王良玉等人，說明台美合作進展與後續推動方向。兩岸有共同的敵人 賴清德：天災地變與傳染病會後媒體提問時，賴清德被問到近日國民黨副主席率團在北京參加國共智庫論壇，怎麼看待這次國共交流？外界解讀今天總統府記者會，是否要跟國共智庫論壇互別苗頭？同時，民進黨政府跟國民在對外經貿產業政策上是否呈現兩種完全不同的路線？對此，賴清德表示，民進黨政府不僅僅重視台美或是跟世界各國的國際關係，也同樣非常重視兩岸關係。「所以從蔡英文總統上任開始，她清楚講明，承諾不變、善意不變，不會在壓力下屈服、也不會走回頭路。」賴清德指出，他在上任時也特別提到，台灣希望經由交流、對話來進行合作，達到和平共同的目標。從他擔任行政院長開始，在立法院備詢時也不斷強調兩岸有共同的敵人，就是天災地變與傳染病；兩岸也有共同的目標，就是創造兩岸人民的福祉，只要中國正視中華民國存在的事實，也願意尊重台灣人民有民主生活的方式，只要能夠對等尊嚴，台灣很樂意跟中國進行交流合作，來創造和平共榮。「這是從蔡英文總統到我，近十年來民進黨政府的兩岸路線，並持續保持善意。」賴清德：國民黨進行國共交流的同時，不能忘記有審查中央政府總預算義務另外賴清德也強調，他希望台灣跟國際社會也能夠看見台灣守護國家的決心，守護民主、主權不應被解讀為挑釁，所以希望國民黨在進行國共交流的同時，也不能夠忘記，身為國會最大的在野黨，跟民眾黨結合後仍主導著整個國會的應盡責任。賴清德表示，推動國政是總統、行政院長、行政團隊的責任，國會的責任是監督，同時也有義務去審查中央政府總預算等福國利民的重大政策，在野黨也有責任審議國防特別預算。特別是在面對中國威脅時，不能夠不審總預算、也不能不審國防特別預算，只進行國共合作，「這對台灣來講是危險的」。相信社會大眾應該很清楚，台灣必須要有厚實的底蘊與底氣，強大的國防安全力量，才有辦法對等的進行兩岸交流，希望國民黨能夠了解。賴清德要大家比一比：走進國際？還是二次西進？賴清德強調，這次召開記者會的主要目的，並不是針對國民黨進行國共交流而開，但剛好可以提供對比，讓國人作為一個清楚的辨識，到底是民進黨政府目前推動攜手美國與友盟走進國際，對台灣比較有利？還是在野黨推動二次西進對台比較有利？如果國人仔細瞭解去年的經濟成長率，或是蔡總統8年的經濟成長率、馬前總統8年的經濟成長率，「到底孰優孰劣，應該會看得更清楚」原文出處：快新聞／開記者會與國共論壇別苗頭？賴清德要大家比一比：走進國際還是二次西進 更多民視新聞報導克國大使現身國合會節目 自豪大喊「我是台灣人」洋基隊又想補強？考慮簽下「這人」升級一壘火力 競爭對象曝光了濫用免簽待遇涉詐被捕 外交部示警「這情況」
德語媒體：習近平的權力布局
《法蘭克福匯報》發表評論稱，隨著軍委副主席張又俠的落馬，習近平已經為21大前的權力布局拉開了序幕，同時也加大了這位最高統治者個人意志主導軍事決策的風險。奧地利《標准報》評論稱，習近平清洗行動的推進，也令中國的未來變得更加難以預測。