不只冷吱吱 南部人崩潰曝1幕：昨晚根本像颱風
近日天氣明顯轉冷，連一向較溫暖的南部地區，低溫也下探至14度，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，接下來2至3天，全台多地仍將維持偏冷天氣，不少南部網友留言直呼，低溫尚可接受，但昨晚風勢強勁宛如颱風天，被吹到快發瘋。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在Threads上提醒，台北近日天氣寒冷，連南部氣溫也僅剩14度，這波強烈冷氣團第一晚就相當明顯，接下來2至3天，甚至延伸至周末，台灣多地仍將維持偏冷氣溫。
不少居住南部的網友哀號，「冷還能接受，但風大到像颱風天」、「重點是南部風超大」、「被風吹到快起肖」、「高雄風大到地上的塵土飛揚」、「在南部，這溫度有點魔幻」。
至於強風影響也持續中，中央氣象署今（7）日發布「陸上強風特報」，東北風偏強，今日上午至明天晚上新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號）。
氣象署提醒，民眾外出時應留意路樹、不堅固建築或固定物可能被強風吹落，戶外工作者須特別注意安全，行車時也務必減速慢行。
