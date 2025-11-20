不只冷空氣襲擊！下周恐有新颱風 專家示警3地要小心

中央氣象署指出，這波降溫預計到周末會稍微減弱，屆時部分地區高溫最高可回升到30度，但有氣象專家提醒，下周南海附近可能有熱帶系統發展。（示意圖／東森新聞）





快12月還有颱風？中央氣象署指出，這波降溫預計到周末會稍微減弱，屆時部分地區高溫最高可回升到30度，但有氣象專家提醒，下周南海附近可能有熱帶系統發展，且有機會升級成颱風，雖對台直接影響較小，但仍有3地須留意外圍環流帶來的水氣。

中央氣象署指出，自周末（22-23日）開始東北季風將逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升，預測西半部及台東高溫可回升到26至30度，但早晚天氣仍涼，尤其是中南部要留意日夜溫差。

中央氣象署接著表示，下周一（24日）東北季風增強，北部及宜蘭天氣逐漸轉涼，其他地區早晚亦涼，且迎風面桃園以北及東半部、恆春半島降雨機率增加，其中以基隆北海岸、東北部地區及大台北山區雨勢較持續，其他地區則為多雲到晴，預計將持續影響到下周四。

廣告 廣告

不過，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，從GOOGLE AI（FNV3）最新系集圖上來看，下周菲律賓到南海之間將有熱帶系統活動，所幸位置偏南且水氣北上幅度有限，以目前資料來看對台灣天氣影響較小，後續變化仍待觀察。

氣象專家賈新興也表示，26至27日東南水氣多，南海至菲律賓附近可能會有熱帶系統的發展，有機會升級成颱風，預計未來將往呂宋島前進，雖位置偏南，但台灣東南邊如「台東、高雄、屏東」須留意外圍環流帶來的水氣，至於確切氣象影響，賈新興指出超過5天後預報變動度大，要隨時留意最新的預報資訊。

更多東森新聞報導

五省級／怡君快看！六福村「12菜市場名」同音同字免費入園

普發1萬加碼來了！嘉義市長掛保證：要發6千也沒問題

家樂福關店再+1！青海店12/22熄燈 在地人不捨

