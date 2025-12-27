不只剃頭、逼電詐！男星遭詐騙園區借貸 獲救後經濟困難

中國演員王星年初遭誘騙到緬甸詐騙園區。（圖／翻攝自微博）





中國演員王星年初遭誘騙到泰國拍戲，落地後被載往緬甸詐騙園區，女友嘉嘉發現不對勁後，立即尋求協助引起國際關注，最後王星順利被救出。近日王星和嘉嘉再度談及今年的心路歷程，王星透露了在園區遭刷網路貸款，最後還是自己將債務還清。

王星在2025年初在微信群看見試鏡邀約，便前往泰國，殊不知其是電信詐騙集團以「到泰國拍戲」為名，誘騙大眾至緬甸詐騙園區的手段，王星在過程中遭到剃頭，並被迫訓練電詐，所幸最終獲救返回中國。

中國演員王星和女友嘉嘉。（圖／翻攝自微博）

中國演員王星和女友嘉嘉。（圖／翻攝自微博）

近日年末，王星和嘉嘉復盤今年的心路歷程時候，再度提及被抓到緬甸詐騙園區的事蹟，談及自己當時其實收入不穩定，結果在園區內，裡面的人使用自己的手機借了上萬人民幣的網貸，獲救後依舊經濟困難，自己分期還債，還曾找女友借錢還債過。

