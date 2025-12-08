不只剴剴案受虐！劉姓姊妹另案遭起訴 今開庭她堅持只認1罪

劉彩萱否認犯罪，只認妨害自由部份。（圖／報系資料照）

劉彩萱、劉若琳因為虐死1歲男童剴剴一審被判無期徒刑、18年有期徒刑，不過日前台北地檢署偵辦案件時，發現劉姓姊妹涉嫌對2名孩童施虐，並以另案起訴。台北地院今（12月8日）開庭審理，提訊仍在押的劉姓姊妹出庭。而劉彩萱拒絕認罪，僅認對1名幼童犯下妨害自由；劉彩萱則否認犯行。

劉彩萱表示，會將小孩綁在椅子上，是因為剛喝完奶，若沒有避免小孩躺下的話，恐會因溢奶被嗆到。為了避免上述情形發生，她才會用毛巾將小孩固定在椅子上，且強調綁小孩的過程不到10分鐘，並指出她還因為妹妹劉若琳開刀住院，所以同時要再另外照顧2名孩童。

另外，被指控讓孩童一腳站在椅子上，一腳蹲馬步站在地上，並對孩童呼救視若無睹的犯行，劉彩萱表示當下只是覺得在探索期的孩子很可愛，原本還拍照打算要給家長看。她說，當下其實有鼓勵孩童可以試著自己下來，且四周都是軟墊，孩童並不會有危險，因此沒有立刻施以援手，最後孩童也如預期有順利下來。

針對因為未勤換尿布，導致孩童肛門紅腫、水泡破皮的指控，劉彩萱則表示自己在照顧該名孩童時，每2個小時就會幫他換一次尿布，並解釋該名孩童因為水解蛋白奶粉的緣故，所以會比較容易大便，並強調尿布疹的情形是在換了尿布的品牌以後才出現，而在家長換了第2次的尿布品牌以後，狀況也有好轉。

