民眾黨不分區立委辦公室之亂持續延燒，劉書彬去年上任才花35萬元裝潢，黨主席黃國昌稱不知情，昨（2日）天更不滿開罵「是來做事的、不是來做官的」，劉書彬今天面對記者追問，臭臉不予回應。沒想到今（3日）上任的洪毓祥，同樣被拍到辦公室正在整修。他趕緊強調是自掏腰包，而且是為了整體安全性考量。

裝潢師傅坐在平台梯上貼壁紙，民眾黨新科立委洪毓祥接手劉書彬留下的辦公室，先來大改格局。

辦公室門內傳來機絲運轉聲，但黨主席黃國昌不都喊"禁止立委裝潢、浪費公帑"了嗎？難道是把他的話當耳邊風？洪毓祥忙喊自己出錢。

立委（民眾）洪毓祥：「主要是看到漏水，然後因為它是在轉角，開門的話會撞到那邊的行人，所以我們稍微把這樣的安全性做考慮，沒有浪費公帑都是自掏腰包。」

不只劉書彬！黃國昌才開罵 新白委洪毓祥「鑿牆闢新門」

洪毓祥也被抱有裝潢，但他強調有漏水、開門會撞到過路人的隱患，才自掏腰包改裝。（圖／民視新聞）





民眾黨主席黃國昌：「對於台灣民眾黨而言，所有支持者的期待，就是在工作崗位上面，好好把事情做好，其他不是必要的部分能少就少。」

陪著立委們來報到，黃國昌沒有當眾洗自己人的臉，但上廣播專訪時，話說得很重。

民眾黨主席黃國昌（02.02）：「我會比較不高興的事情是說，台灣民眾黨不分區的立委，你要給我們的支持者，一個非常清楚的形象，我是來做事的不是來做官的。」

不只劉書彬！黃國昌才開罵 新白委洪毓祥「鑿牆闢新門」

民眾黨新科立委們就職。（圖／民視新聞）





立委（民眾）劉書彬：「（黃國昌主席好像覺得不需要裝潢），（這塊有溝通嗎），（當初有講好說沒有要裝潢嗎）。」

被爆去年遞補，搬進吳春城辦公室前花35萬元整修，連黨主席都開罵，劉書彬扳著臉一言不發。

同樣受到關注的新任黨團總召陳清龍，民進黨立委王義川自爆接陳清龍來電談綠白合，當事人一口否認。

立法院民眾黨團總召陳清龍：「是王義川親自主動打電話給我，任何福國利民的法案，任何政黨都可以坐下來談。」

民眾黨不分區大換血，但留任、新任都引發話題！

原文出處：不只劉書彬！黃國昌才開罵 新白委洪毓祥「鑿牆闢新門」

