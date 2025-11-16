不只劍指北韓！美批准南韓建核攻擊潛艦 美海軍上將盼協助抗中
美國近日公布美韓貿易與國安協商的最終成果文件，正式批准南韓推動建造核動力潛艦。美國海軍上將表示，希望南韓藉此協助對抗中國迅速擴張的海軍艦隊，並稱這是對關鍵盟友所期待的應盡責任。
美國總統川普（Donald Trump）與南韓總統李在明今年8月、10月在白宮與南韓慶州兩度舉行峰會後，雙方14日發布「聯合情況說明書」（Joint fact sheet），證實美國批准南韓建造核動力潛艦，也將密切合作支持南韓取得核潛艦燃料。
彭博社今日（11/16）報導，美國海軍作戰部長、上將柯德爾（Daryl Caudle）14日在「聯合情況說明書」發布後數小時於首爾表示，運用核潛艦來對抗中國，是對南韓具備相關能力時「自然而然」的期望。
柯德爾進一步表示：「我認為南韓有責任在全球範圍內部署這些潛艦，從單純的區域海軍轉型為全球海軍」。
報導指出，柯德爾的發言揭露美韓在開發核潛艦計畫上存在另一分歧：南韓聲稱希望透過核潛艦威懾北韓。此前知情人士透露，兩國在潛艦建造地點、類型以及美國是否應在協議中獲得免費艦艇等方面已顯露分歧。
柯德爾表示，美國協助南韓建造核動力攻擊潛艦的決定對雙方而言是「歷史性時刻」，但承認這一過程「不會很快」。
兩國除其他議題外，還需修改或尋求調調現有禁止首爾將核能用於軍事用途的核能協議。外界對雙方可能面臨的法律與政策障礙仍存疑慮。
柯德爾指出，北韓的海軍實力目前仍被視為區域性威脅，而非對美國的直接威脅。儘管平壤正致力研發潛射彈道飛彈，但他表示，該國「距離具備可信威脅力還有一段路要走」。
當被問及全球最大航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）在拉丁美洲的部署情況時，柯德爾並不擔心這對海軍戰備狀態的影響，指福特號打擊群的部署時間並未超過原定計劃。
「延長部署期限對船艦來說是個不小的負擔，這不僅影響戰備狀態，更將波及後續維修保養」，柯德爾強調：「當我們承諾執行7個月部署任務時，我們希望在期滿時按時返航，而非再次延長期限。」
